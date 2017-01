Com LeBron James e Stephen Curry, NBA anuncia os titulares do All-Star Game

A NBA anunciou nesta quinta-feira os 10 jogadores titulares - cinco da Conferência Leste e outros cinco da Conferência Oeste - para o All-Star Game, que neste ano será realizado no dia 19 de fevereiro, no Smoothie King Center, em Nova Orleans. Como esperado, os astros LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, estão garantidos. A grande surpresa foi a ausência do armador Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder.

Pela Conferência Leste, LeBron James aparece pela 13.ª vez na lista de titulares e desta vez terá dois estreantes no quinteto inicial: Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e DeMar DeRozan, do Toronto Raptors. O time é completado por Kyrie Irving, companheiro de equipe de LeBron, e Jimmy Butler, do Chicago Bulls.

No Oeste, a dupla do Golden State Warriors é a mais experiente, com Stephen Curry em sua quarta participação no All-Star Game e Kevin Durant na sétima. Eles foram selecionados ao lado de James Harden, do Houston Rockets, Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, e Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, que fará a sua primeira aparição como titular logo na partida em sua casa.

Mesmo com um "triple-double" (três dígitos em dois fundamentos) em suas estatísticas na temporada - 30,6 pontos, 10,4 assistências e 10,6 rebotes de média por jogo -, Russell Westbrook não foi muito bem votado entre os torcedores e acabou ficando de fora da definição dos titulares. Outro destaque da temporada, Isaiah Thomas, do Boston Celtics, não está entre os selecionados da Conferência Leste. Zaza Pachulia, do Golden State Warriors, que também vinha recebendo grande votação, foi outro a ficar de fora.

Nesta fase, os votos dos torcedores teve 50% de peso na definição dos titulares, enquanto que a outra metade veio dos votos de jornalistas e jogadores. Na próxima quinta-feira serão divulgados os reservas das equipes, que serão definidos pelos treinadores.

