Com Jorge confirmado, Monaco reforça aposta em jovens talentos brasileiros

Poucas horas depois de fazer sua estreia pela seleção brasileira adulta, num amistoso em que atuaram apenas atletas que defendem clubes do País, o lateral-esquerdo Jorge deixou o Brasil. No fim da noite de quinta-feira, o Flamengo tornou oficial a saída de sua jovem revelação, que segue para o Monaco, da França.

O Flamengo não revelou quanto vai ganhar pelo negócio, mas especula-se que o Monaco vá pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões), sendo que o Fla tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Assim, seria a maior venda da história do clube rubro-negro, que cedeu Renato Augusto ao Bayer Leverkusen, em 2008, por 6 milhões de euros (à época, R$ 15 milhões).

Em nota, o Fla lembrou que Jorge, de 20 anos, disputou 87 partidas pelo clube, marcando cinco gols. "Jorge se destacou pela regularidade e habilidade desde as categorias de base. Deixa na história do clube alguns belos gols, como os marcados contra a Ponte Preta, na estreia de Zé Ricardo, e contra o Figueirense, pela Copa Sul-Americana. O Flamengo agradece ao atleta por todo empenho e deseja sucesso neste novo desafio", diz o comunicado.

Nesta sexta, Jorge apareceu na concentração do Flamengo para se despedir dos companheiros. Sem ele, o clube Flamengo conta o peruano Miguel Trauco, trazido para esta temporada. O jogador deve ser o titular na estreia do clube no Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Boavista.

No Monaco, o lateral-esquerdo vai encontrar outras três jovens promessas brasileiras. Ele se une a um elenco que tem o lateral-direito Fabinho, tirado da base do Fluminense em 2012, o meia Boschilia, de só 20 anos, por quem pagou 9 milhões de euros ao São Paulo em 2015, e o zagueiro Jemerson. Revelação do Atlético-MG, ele seguiu a Montecarlo no começo do ano passado, por 10 milhões de euros.

Veja Também

Comentários