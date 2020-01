Com jogo-treino e Gauchão no fim de semana, Renato mantém indefinição no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho manteve a indefinição no Grêmio para o movimentado fim de semana que o clube terá pela frente. O time terá dois compromissos nos próximos dias. No sábado, fará um jogo-treino com o Athletico-PR e, no domingo, enfrentará o Brasil de Pelotas, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

Nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, o treinador não deu qualquer indicação sobre quais escalações vai mandar a campo nos dois dias. Inicialmente, a comissão técnica pretendia escalar o grupo principal no jogo-treino contra o atual campeão da Copa do Brasil. Assim, os reservas entrariam em campo pelo Estadual.

Mas a derrota para o Caxias por 2 a 0, na estreia no Gauchão, causou preocupação a Renato Gaúcho. É possível, portanto, que escale parte dos titulares no jogo de domingo com o objetivo de recuperar os pontos perdidos na estreia.

Ele só deve definir as escalações na manhã deste sábado, pouco antes do início do jogo-treino, marcado para as 11 horas, na Arena Grêmio.

Ao longo da manhã desta sexta, Renato Gaúcho comandou treino técnico em campo reduzido, exigindo intensidade, movimentação e troca de passes dos seus jogadores. A atividade contou com duas baixas: o zagueiro Pedro Geromel e o lateral Marcelo Oliveira, que faz trabalho em separado.

Geromel, por sua vez, se recupera de uma artroscopia realizada na noite desta quinta. Ele foi submetido ao procedimento cirúrgico para corrigir uma lesão no menisco lateral do joelho direito. De acordo com o Grêmio, a operação foi bem-sucedida. Não há prazo para o retorno do jogador aos gramados.

Sem o defensor, um dos principais líderes do grupo gremista, Renato Gaúcho deve escalar David Braz em seu lugar. "Sabemos que o Geromel é o nosso líder, jogador que tem toda a confiança do grupo, da torcida e do clube. Estou aqui para ajudar. Estou tendo a oportunidade e fazer o possível para buscar os objetivos do Grêmio, ao lado dos meus companheiros", disse o zagueiro reserva, nesta sexta.