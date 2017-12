Com Jean Mota, Elano relaciona 21 jogadores no Santos para encarar o Avaí

O técnico Elano definiu neste sábado os jogadores que terá à disposição para encarar o Avaí, domingo, na Vila Belmiro, naquela que deverá ser a última partida dele no comando do Santos. O treinador relacionou 21 nomes para o duelo, que será válido pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

O principal destaque da lista é a presença de Jean Mota. O meia, que vem atuando improvisado na lateral esquerda, era dúvida porque acusou fortes dores nas costas durante a semana. Mas Elano o incluiu entre os relacionados e deve escalá-lo como titular no domingo.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o lateral-direito Daniel Guedes. O jogador se apresentou na última sexta-feira com uma forte dor de garganta, não se recuperou e, por isso, será desfalque para o duelo com o Avaí.

Elano também não poderá contar com o volante Alison e o atacante Ricardo Oliveira, suspensos, e escalará Matheus Jesus e Kayke nestas vagas. Assim, o Santos vai encarar o Avaí com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Vecchio; Bruno Henrique, Copete (Arthur Gomes) e Kayke.

Com vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem já garantida, o Santos tenta conquistar o vice-campeonato e precisa vencer o desesperado Avaí, que luta para não cair. Elano já avisou que não seguirá no comando da equipe em 2018 e, por isso, deve fazer sua despedida como treinador.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: Fabián Noguera, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Laterais: Emerson, Matheus Ribeiro e Victor Ferraz

Meio-campistas: Emiliano Vecchio, Jean Mota, Matheus Jesus, Renato, Serginho e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrygo, Vladimir Hernández e Yuri Alberto