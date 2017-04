Com intervenção do TJD, Ferj confirma semifinais do Carioca para o Maracanã

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta segunda-feira o Maracanã como sede das duas semifinais do Campeonato Carioca. No próximo sábado, às 19 horas, Fluminense e Vasco se enfrentarão no estádio, assim como Flamengo e Botafogo, que duelam às 16 horas do dia seguinte.

No início da tarde, a principal entidade do futebol carioca se manifestou somente em relação ao confronto de domingo. E sem maiores surpresas, confirmou que Flamengo e Botafogo duelariam no Maracanã, após uma rápida negociação com a Odebrecht pela redução no preço do aluguel do estádio.

O outro confronto, no entanto, demorou mais para ser confirmado para o Maracanã, o que só aconteceu após interferência do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ). O órgão deu ganho de causa ao Fluminense, que entrou com ação exigindo uma liminar que garantisse a realização do confronto no estádio.

Antes mesmo que a Ferj definisse o local da semifinal, o Fluminense moveu a ação em prol de seus interesses. O time tricolor não queria correr o risco de ver a partida ser transferida para o Engenhão, outro estádio listado pela entidade carioca como possível sede para as semifinais do Estadual.

A Ferj poderia optar pelo Engenhão como sede para evitar um possível contratempo entre Fluminense e Vasco pelo lado do Maracanã em que ficarão suas torcidas. O time tricolor não admite ceder o setor da arquibancada do lado direito das cabines de rádio, que ganhou por direito em contrato com a administração do estádio, aos vascaínos, que por tradição ficavam naquela localização. Por isso, o clube cruzmaltino não queria enfrentar o rival no Maracanã.

