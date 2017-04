Com início arrasador, Uninassau bate Corinthians e leva final para quinto jogo

O Uninassau-PE venceu o Corinthians/Americana-SP por 71 a 64 neste domingo, no ginásio Wilson Campos, no Recife, e igualou a série decisiva em 2 a 2. Agora, a final da Liga Nacional Feminina de Basquete será definida no quinto jogo, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no ginásio Centro Cívico, em Americana (SP).

A equipe pernambucana garantiu o triunfo graças a um início arrasador. No primeiro quarto, com um ataque comandado por Kelly e Ariadna, o Uninassau abriu 20 pontos de vantagem (26 a 6). O Corinthians foi reagindo aos poucos e conseguiu encostar no placar no último quarto. No entanto, não foi capaz de tirar toda a desvantagem.

Pelo lado do Uninassau, destaque para a cubana Casanova, que anotou 19 pontos e pegou nove rebotes. Ariadna também fez um grande jogo e marcou 16 pontos, sendo 10 deles somente no primeiro quarto. Gil teve contribuição fundamental também. Ela começou no banco de reservas e, em 27 minutos, a pivô fez 16 pontos e pegou três rebotes.

"A palavra que simboliza nossa vitória de hoje (domingo) é superação. Um jogo como esse de hoje se joga com o coração e é isso que nós fizemos. Final não tem desculpa, tem que entrar em quadra com tudo do melhor e tentar vencer o jogo de todas as formas possíveis", disse Ariadna.

Pelo lado do Corinthians, destaque para Damiris. A pivô alvinegra saiu de quadra como cestinha da partida, com 27 pontos, além de 11 rebotes alcançados. Brandie Baker também fez um bom jogo, com 13 pontos e 12 rebotes. Joice anotou nove tentos e deu quatro assistências.

"Final é final e sabíamos que seria difícil. Os três jogos anteriores foram muito equilibrados, não tinha como ser campeãs aqui. Infelizmente não deu e agora é jogar ao lado da nossa torcida em busca da vitória mais importante da temporada", declarou Joice, armadora do Corinthians.

