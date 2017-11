Com homenagem a Kaká, Milan goleia e se classifica na Liga Europa

O Milan goleou o Áustria Viena por 5 a 1 nesta quinta-feira, no estádio San Siro, e garantiu classificação para a fase mata-mata da Liga Europa. O resultado levou a equipe italiana aos 11 pontos, na liderança isolada do Grupo D. Os visitantes estão em terceiro, com quatro, ainda com chances de avançar para a próxima fase.

A partida também ficou marcada por uma homenagem ao brasileiro Kaká. Antes de a bola rolar, no centro do gramado, o pentacampeão do mundo recebeu das mãos do CEO, Marco Fassone, a camisa 22, com a qual fez história no Milan. "Lenda! Seja bem-vindo de volta, Ricky!", postou o dirigente nas redes sociais.

Kaká foi convidado recentemente para assumir um cargo na diretoria da equipe italiana e disse ainda estar analisando a proposta. Mas, no que depender do comentário do dirigente, é provável que o brasileiro volte a morar na Itália.

Com a bola rolando, o Áustria Viena surpreendeu o Milan no início, graças também a uma boa contribuição do zagueiro Bonucci. Aos 21 minutos, Monschein recebeu lançamento, driblou o goleiro Donnarumma e deu um leve toque para o gol. O zagueiro do Milan estava no meio do caminho, mas furou o carrinho e deixou a bola passar por entre as pernas.

Mas foi só um susto. O Milan conseguiu deixar tudo igual cinco minutos mais tarde. Borini cruzou da direita na segunda trave, Ricardo Rodríguez bateu cruzado e a bola passou por entre as pernas do goleiro Patrick Pentz.

O time italiano passou a tomar conta da partida e virou aos 36. Ricardo Rodríguez bateu falta rasteira, por baixo da barreira. André Silva dominou no meio do caminho e bateu no canto: 2 a 1.

O Áustria Viena sentiu o gol, recuou demais e ainda sofreu o terceiro aos 42. Rodríguez lançou para André Silva, que tocou à frente para Borini. O meio-campista se esticou, evitou a saída e cruzou para Crutone completar para as redes.

Na etapa final, o jogo esfriou, o Milan passou a administrar o resultado e ainda conseguiu marcar o quarto e o quinto. Aos 25, André Silva recebeu na área pelo lado direito, girou e bateu rasteiro. Nos acréscimos, Crutone tabelou com Locatelli, driblou o goleiro e fechou a conta.

No outro jogo da chave, o AEK Atenas ficou no empate por 2 a 2 com o Rijeka. O resultado manteve a equipe grega na segunda colocação, com sete pontos, enquanto o adversário segue na lanterna, com quatro.

OUTROS RESULTADOS - Pelo Grupo A, o Slavia Praga bateu o Maccabi Tel Aviv por 2 a 0, fora de casa e assumiu a segunda colocação da chave com oito pontos. A equipe israelense está na lanterna, com um. O Villarreal lidera com 11 pontos e já está classificado.

Já no Grupo B, o Dínamo Kiev já estava classificado e perdeu fora de casa por 3 a 2 para o Skenderbeu, que segue com chances de classificação. A equipe ucraniana lidera com 10 pontos, enquanto o adversário é o terceiro, com cinco. A segunda colocação pertence ao Partizan Belgrado, que foi a oito pontos ao derrotar o Young Boys por 2 a 1, em casa. Os visitantes estão na lanterna, com três.

Pela chave C, o Braga derrotou o Hoffenheim por 3 a 1, em casa, e se classificou. A equipe portuguesa assumiu a liderança da chave, com dez pontos. Os alemães estão na lanterna, com quatro. Os gols da vitória foram todos brasileiros. Fransergio fez dois e Marcelo Goiano fez o outro. Mark Uth descontou.

No outro jogo da chave, o Istanbul Basaksehir derrotou o Ludogorets por 2 a 1, fora de casa, e se manteve vivo na competição. O time visitante foi a cinco pontos, na terceira colocação, enquanto o adversário está em segundo, com oito.

No Grupo E, Atalanta e Lyon garantiram a classificação ao vencerem suas partidas. O time italiano bateu o Everton por 5 a 1, fora de casa. A equipe francesa derrotou o Apollon Limassol 4 a 0, mas em seus domínios. As duas equipes chegaram a 11 pontos na classificação. O Atalanta está na ponta por ter melhor saldo de gols (9 a 8).

Por fim, no Grupo F, o Lokomotiv Moscou venceu o Copenhague por 2 a 1, em casa, e roubou a segunda colocação do adversário. O time russo agora tem oito pontos, contra seis dos dinamarqueses. No outro jogo da chave, o Sheriff derrotou o Zlin por 1 a 0 e se manteve na liderança, agora com nove pontos. O adversário é o lanterna, com dois.