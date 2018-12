Com Helinho titular, São Paulo busca vaga no G4 em duelo contra a Chapecoense

O São Paulo encerrou neste sábado a sua preparação para o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, às 17 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC). No CT da Barra Funda, na capital paulista, o técnico André Jardine comandou o último treinamento para o confronto válido pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

O treinador deu sequência aos ajustes no time e manteve Helinho entre os 11 atletas que começarão a partida deste domingo. Promovido ao elenco principal, o jogador mostrou o seu cartão de visita com um golaço diante do Flamengo e tem a oportunidade de encerrar a temporada entre os titulares para fechar o ano de aprendizados e momentos marcantes.

"Agradeço ao Jardine pela confiança porque me deu a oportunidade de atuar entre os titulares nos últimos jogos. Tive a chance de mostrar o meu futebol para a torcida são-paulina e agora vamos com tudo em busca da vitória", revelou Helinho.

O São Paulo viajou para Chapecó bastante desfalcado. Sem Jucilei, liberado para resolver problemas pessoais, o time também não contará com Reinaldo, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo na última rodada. Bruno Peres, Tréllez, Luan, Gonzalo Carneiro e Rojas se recuperam de problemas físicos.

Com 63 pontos, o São Paulo está na quinta colocação. Para entrar no G4, o time paulista precisa vencer e torcer por um tropeço do Grêmio. As equipes estão empatadas, mas os gaúchos levam vantagem no número de vitórias (17 a 16).

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros - Jean, Lucas Perri e Sidão

Laterais - Caíque, Edimar e Tuta

Zagueiros - Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes - Araruna, Hudson e Liziero

Meias - Everton, Everton Felipe, Igor Gomes, Nenê e Shaylon

Atacantes - Antony, Brenner, Diego Souza, Helinho e Pedro Bortoluzo