Com Hamilton à frente, Mercedes domina o segundo treino livre da F-1 em Sochi

Líder do Mundial de Pilotos e embalado por duas vitórias consecutivas, Lewis Hamilton dominou o segundo treino livre para o GP da Rússia, nesta sexta-feira, no Autódromo de Sochi. O piloto britânico da Mercedes, líder do campeonato, fez a volta mais rápida da atividade e também do dia, com marca de 1min33s385.

Foi uma resposta imediata para o alemão Sebastian Vettel, o líder da primeira atividade do dia. A Mercedes, que havia sido discreta na sessão inicial em Sochi, também ficou com o segundo lugar com o finlandês Valtteri Bottas, 0s199 mais lento que o companheiro de equipe.

O desempenho confirma o potencial da Mercedes para o restante do fim de semana do GP da Rússia. Afinal, a equipe venceu as quatro provas já realizadas pela Fórmula 1 em Sochi, sendo que Hamilton foi o único a ganhar duas vezes. Já Bottas triunfou no ano passado.

Os carros da Red Bull ocuparam a terceira e quarta posições, com o holandês Max Verstappen, a 0s442 de Hamilton, à frente do australiano Daniel Ricciardo, que ficou a 0s459 do primeiro colocado.

Mas como a equipe fez várias modificações no motor a ser utilizado no GP da Rússia, os pilotos da Red Bull vão ter de largar nas últimas posições do grid no domingo, assim como o espanhol Fernando Alonso (17º no treino, a 2s689 do líder), da McLaren, e o francês Pierre Gasly e o neozelandês Brendon Hartley, ambos da Toro Rosso.

A Ferrari só viu seus pilotos conseguirem o quinto e sexto melhores tempos. Vettel, que havia se destacado na primeira sessão e chegou a rodar na segunda, ficou mais de meio segundo atrás de Hamilton, com 1min33s928, enquanto o finlandês Kimi Raikkonen cravou 1min34s388.

O mexicano Sergio Pérez, da Force India (1min35s122), o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso (1min35s137), o também francês Esteban Ocon (1min35s147), da Force India, e o sueco Marcus Ericsson (1min35s295), da Sauber, completaram a lista dos dez primeiros no treino.

Hamilton lidera a classificação do Mundial de Pilotos, com 281 pontos, contra 241 de Vettel. Raikkonen aparece em terceiro lugar, com 174 pontos, três à frente de Bottas, o quarto classificado.

O terceiro treino livre está previsto para este sábado, às 6 horas (de Brasília). O treino classificatório começa às 9h. A largada para a corrida em Sochi está agendada para as 8h10 de domingo.