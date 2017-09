Com grande atuação de James Rodríguez, Bayern vence Schalke por 3 a 0 pelo Alemão

O Bayern de Munique venceu o Schalke 04 por 3 a 0, em Gelsenkirchen, nesta terça-feira, pela quinta rodada do Campeonato Alemão. O colombiano James Rodríguez, estreante como titular, foi o grande destaque do jogo. Ele marcou o segundo gol do time e deu assistência para o chinelo Vidal fechar o placar. O artilheiro polonês Robert Lewandowski havia aberto o marcador em uma cobrança de pênalti.

Com o triunfo conquistado fora de casa, o time de Munique chegou aos 12 pontos - obtidos com quatro vitórias em cinco jogos - e assumiu a liderança da competição nacional. Já o Schalke 04 cai para a quinta colocação do torneio, com nove pontos.

O Bayern de Munique foi superior na partida desde os primeiros instantes e teve oportunidade para marcar logo aos 6 minutos, quando o atacante Müller dividiu pelo alto com o experiente zagueiro brasileiro Naldo, de 35 anos. O defensor quase fez contra ao desviar de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo.

O time da casa - que teve um gol corretamente anulado - também quase chegou à abertura do placar em um rebote do goleiro Ulreich, substituto do capitão Neuer, que foi operado de uma fratura no metatarso do pé esquerdo e deverá retornar aos gramados somente em 2018.

Mas o Bayern de Munique seguiu pressionando e inaugurou o marcador aos 23 minutos. Ao tentar cortar um cruzamento vindo da linha de fundo, Naldo esticou demais o braço e colocou a mão na bola. O pênalti foi marcado por Marco Fritz após consultar o auxílio do Árbitro de Vídeo.

Na cobrança, o atacante polonês Robert Lewandowski deslocou o goleiro com uma paradinha e fez 1 a 0 para o Bayern de Munique. Cinco minutos mais tarde, o Schalke 04 errou uma saída da defesa e a bola sobrou para o francês Tolisso, que deixou para James Rodríguez, ex-Real Madrid, que fazia a sua estreia no Campeonato Alemão, ampliar: 2 a 0.

Na segunda etapa, o Bayern de Munique manteve a sua superioridade e teve a chance de fazer o terceiro em uma cabeçada de Lewandowski, que acertou a trave do goleiro Fährmann, após cruzamento de James Rodríguez. O polonês deixou o campo depois para a entrada do meio-campista brasileiro Thiago Alcântara.

O Schalke 04 teve duas boas oportunidades para diminuir a vantagem do Bayern de Munique, mas não teve forças diante do fortíssimo elenco adversário. Aos 29 minutos, Vidal, que havia entrado poucos minutos antes no lugar de Tolisso, recebeu belo passe de James Rodríguez e chutou forte para fazer o terceiro e fechar o placar.

OUTROS JOGOS - Em outros dois jogos nesta terça-feira, o RB Leipzig, atual vice-campeão nacional, foi derrotado pelo surpreendente Augsburg (que assumiu temporariamente o terceiro lugar, com 10 pontos), fora de casa, por 1 a 0. Já o Wolfsburg - que na temporada passada precisou disputar uma repescagem para permanecer na principal divisão do país - empatou em 1 a 1 com o Werder Bremen, em casa.

O time de Wolfsburg chegou aos cinco pontos e ocupa a 12.ª posição. Enquanto isso, o Werder Bremen tem somente o 16.º posto e hoje teria que submeter a um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão alemã para evitar o descenso.

