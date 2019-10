Com grande atuação de Gnabry e Alario, Argentina e Alemanha empatam por 2 a 2

Em um amistoso bastante movimentado, Alemanha e Argentina empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira, em Dortmund. Os destaques foram Gnabry, que chegou aos dez gols em 11 jogos pela seleção alemã, e Alario, que entrou no segundo tempo, fez um gol e deu uma assistência para os argentinos.

O time argentino jogou sem três jogadores de peso no elenco: Lionel Messi, Angel Di Maria e Sergio Agüero.

O jogo teve dois tempos totalmente distintos. Com um toque de bola rápido e envolvente, os alemães abriram 2 a 0, em 22 minutos de jogo. Após lançamento de Halsterberg, Klostermann fez bela jogada pela direita e cruzou para Gnabry abrir o placar. O meia do Bayern de Munique, autor de quatro gols na goleada por 7 a 2 sobre o Tottenham, na Liga dos Campeões, mantém ótima fase.

O segundo gol não demorou a sair. No contra-ataque, Klostermann roubou a bola de Rojo e tocou para Gnabry. A assistência foi perfeita para o gol de Havertz.

Além dos gols, a Alemanha poderia ter ampliado a vantagem. Halsterberg acertou a trave, em cobrança de falta, e Gnabry quase fez mais um no minuto final da primeira etapa. A Argentina só assustou Ter Stegen com o chute de longa distância de Rodrigo De Paul, que explodiu na trave.

O segundo tempo começou com a Alemanha no ataque e Emre Can quase fez o terceiro dos donos da casa logo aos nove minutos. O goleiro Agustin Marchesin fez ótimo bloqueio. Mas o futebol da seleção alemã acabou nesse lance. A partir daí, só deu Argentina, principalmente quando Alario substituiu Dybala. O atacante do Bayer Leverkusen entrou muito bem na partida e fez o primeiro gol dos visitantes, com uma bela cabeçada.

Alario criou outras três oportunidades para empatar o jogo. Aos 40 minutos, Alario carregou a bola e rolou para Ocampos. O chute resvalou em Emre Can e atrapalhou a defesa de Ter Stegen: 2 a 2. Resultado justo para uma bela partida.

As duas seleções voltam a campo no domingo. A Alemanha fará jogo oficial, contra a Estônia, fora de casa, pela Eliminatórias da Eurocopa de 2020. No mesmo dia, o time argentino vai encarar o Equador, na cidade espanhola de Elche.