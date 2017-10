Com gols de Messi e Paulinho, Barcelona ganha em Bilbao e segue tranquilo em 1º

Em meio ao conturbado momento político vivido pela região da Catalunha, o Barcelona segue nadando em águas tranquilas no Campeonato Espanhol. Neste sábado, mesmo atuando no País Basco, o time catalão contou com mais uma boa atuação do craque argentino Lionel Messi para derrotar o Athletic Bilbao por 2 a 0, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, pela 10.ª rodada. Assim, manteve uma boa vantagem na liderança.

Agora com 28 pontos - são nove vitórias e um empate -, o Barcelona mantém quatro de vantagem para o Valencia, que surpreende neste início de temporada após campanhas sofríveis nos últimos anos. Neste sábado, o time valenciano também jogou no País Basco, na cidade de Vitória, e derrotou o Alavés por 2 a 1 - gols do italiano Simone Zazá e do brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo.

Em Bilbao, o Barcelona comandou as ações da partida, apesar de alguns lances de perigo do rival. Teve mais posse de bola e não deixou o Athletic Bilbao, o ex-time do seu atual técnico Ernesto Valverde, jogar como gosta. Aos 36 minutos do primeiro tempo, conseguiu abrir o placar. Jordi Alba recebeu bola esticada na esquerda, na linha de fundo, e cruzou na medida para Messi, no meio da área, livre, mandar de primeira para o gol.

Titular pela quinta vez em 12 jogos pelo Barcelona, Paulinho novamente teve uma grande atuação. Foi bem na marcação e apareceu no ataque. Colocou uma bola na trave, tabelou com Messi e fez o segundo gol, já aos 45 minutos do segundo tempo, em mais um lance de subida ao ataque, como gosta de fazer. Aproveitou o rebote do goleiro Kepa em um chute cruzado do uruguaio Luis Suárez.

OUTROS JOGOS - Na tabela de classificação, atrás de Barcelona e Valencia estão Real Madrid e Atlético de Madrid, ambos com 20 pontos. O primeiro jogará neste domingo contra o Girona, fora de casa, na região da Catalunha. O rival entrou em campo neste sábado e ficou no empate por 1 a 1 com o Villarreal, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

Por fim, o Sevilla derrotou o Leganés por 2 a 1, em casa, e subiu para a quinta colocação com 19 pontos. Ultrapassou o Villarreal e o próprio rival deste sábado, que estão com 17.