Com gols de Gabriel Jesus e Fernandinho, Manchester City faz 7 a 2 no Stoke City

Com três gols brasileiros, o Manchester City aplicou uma sonora goleada de 7 a 2 sobre o Stoke City neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Gabriel Jesus balançou as redes duas vezes e Fernandinho também deixou sua marca no Etihad Stadium. O resultado deixou a equipe do técnico Josep Guardiola na liderança isolada da competição.

O Manchester City chegou aos 22 pontos e ficou sozinho na primeira colocação, que vinha dividindo com o Manchester United. O rival, contudo, empatou sem gols com o Liverpool neste sábado e foi aos 20 pontos, abrindo caminho para o City.

Na retomada do Inglês, após a parada para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, Guardiola deixou o argentino Sergio Agüero no banco de reservas. O atacante se recuperou fisicamente após acidente de carro, mas o treinador preferiu deixá-lo no banco.

Mas o argentino não fez falta em campo. Isso porque Kevin de Bruyne e David Silva comandaram as ações na inesperada goleada sobre o Stoke. Gabriel Jesus abriu a contagem aos 16 minutos. De Bruyne iniciou jogada pela direita, Walker cruzou rasteiro quase na pequena área e o brasileiro só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Apenas dois minutos depois, a zaga visitante bobeou geral e Sterling bateu com facilidade para o gol, quase da marca do pênalti. Aos 27, David Silva anotou o terceiro, ampliando a vantagem dos anfitriões.

Mas, antes do intervalo, o Stoke esboçou reação. Diouf, após receber passe de calcanhar, diminuiu aos 43. E, logo no primeiro minuto do segundo tempo, Walker marcou contra. Os dois gols do Stoke assustaram o Manchester, que partiu novamente para o ataque. E, desta vez, sem dar qualquer chance ao rival.

Gabriel Jesus anotou seu segundo gol aos dez minutos. E Fernandinho caprichou na finalização ao acertar forte chute de fora da área quatro minutos depois. O goleiro ainda fez leve desvio, mas a bola acertou o travessão e entrou.

Na sequência, De Bruyne deu lindo passe para Sané anotar o sexto gol, aos 16. E o português Bernardo Silva fechou o placar aos 34 minutos do segundo tempo, quando o time da casa já desacelerava no meio-campo e só administrava a grande vantagem no placar.

Pela mesma rodada, o atual campeão Chelsea foi derrotado pelo Crystal Palace por 2 a 1, fora de casa. Cesar Azpilicueta, contra, e Wilfried Zaha marcaram os gols dos anfitriões. E Tiemoue Bakayoko descontou para o Chelsea.

Com a derrota, o time londrino permaneceu na quarta colocação da tabela, com 13 pontos. O Tottenham manteve a terceira posição ao vencer o Bournemouth por 1 a 0, com gol de Christian Eriksen, chegando aos 14 pontos.

Ainda neste sábado, Burnley e West Ham empataram por 1 a 1, enquanto o Swansea City superou o Huddersfield Town por 2 a 0.

