Com golaços, Napoli vence Frosinone e fica perto de garantir 2º lugar no Italiano

Com dois lindos gols, um de Mertens e outro de Younes, o Napoli despachou o vice-lanterna Frosinone por 2 a 0 neste domingo fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, e ficou perto de terminar o torneio na segunda posição.

Com o campeonato conquistado antecipadamente pela Juventus mais uma vez, restou ao Napoli brigar para terminar o campeonato como vice-campeão. Está muito perto de atingir o objetivo, já que soma 70 pontos, oito a mais que a Inter de Milão, a terceira colocada e que empatou com a Juve em 1 a 1 no sábado.

O Frosinone é o 19º e penúltimo colocado e está praticamente condenado ao rebaixamento, uma vez que tem apenas 23 pontos, dez a menos que a Udinese, o primeiro time fora da zona do descenso. A depender dos resultados dos jogos da Udinese e também do Genoa neste domingo, o Frosinone pode ter sua queda decretada já nesta rodada.

O primeiro gol saiu dos pés de Mertens, que acertou uma linda cobrança de falta aos 19 minutos do primeiro tempo. Após o tento, o time de Nápoles conseguiu controlar a partida e sustentar a vantagem com muita tranquilidade até o final da etapa inicial.

No segundo tempo, o Napoli marcou mais uma vez e selou a vitória com uma pintura, que contou com troca de passes rápida e envolvente e terminou com um drible seco do alemão Younes no zagueiro Goldaniga e a finalização com categoria no canto esquerdo do goleiro Sportiello.