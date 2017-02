Com golaços de Messi e Suárez, Barça bate Atlético na ida da semifinal

No primeiro clássico do futebol espanhol em 2017, falou mais alto o talento de Suárez e Messi, que marcaram dois golaços e garantiram a vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, em pleno Vicente Calderón. A partida valeu pela ida das semifinais da Copa do Rei. A volta será terça-feira que vem, no Camp Nou.

No segundo jogo, o Barcelona não vai poder contar com o atacante brasileiro Neymar, que levou seu terceiro cartão amarelo no torneio e está suspenso. Ele foi advertido aos 19 minutos do segundo tempo, por acertar uma cotovelada em Godin quando os dois subiram para dividir uma bola pelo alto.

O amarelo para Neymar não foi o único lance polêmico do jogo. No gol do Atlético, houve falta claríssima de Koke sobre Suárez, que foi agarrado pelo rival e caiu no chão. Era o atacante quem estava acompanhando seu compatriota Godín, que recebeu sozinho na área e deu a assistência, de cabeça, para Griezmann marcar.

Se o gol do Atlético de Madrid foi contestável, os dois do Barcelona foram lindíssimos. No primeiro, aos 7 minutos, Suárez pegou desarme de Mascherano quando ainda estava no campo da defesa. Foram quatro toques na bola. O primeiro para tirar do primeiro marcador, o segundo para dar um drible da vaca no segundo, o terceiro para ajeitar e o quarto para, logo em seguida, bater na saída do goleiro.

No segundo gol, aos 33, Rakitic ajeitou para Messi, que recebeu na intermediária, ajeitou e, com a zaga inteira do Atlético na sua frente, mandou uma pancada indefensável no ângulo direito. Moyà só pulou para sair na foto.

Quando deu, Moyà evitou uma goleada, defendendo uma falta que Messi colocou no ângulo no primeiro tempo e se recuperando para defender batida de Neymar na segunda etapa. Nos minutos finais, o Atlético fez uma verdadeira blitz no ataque, criou diversas chances, mas falhou nas finalizações.

Com a vitória desta quarta, o Barcelona retoma seu domínio no histórico recente contra o Atlético. Entre 2015 e 2016, foram sete vitórias seguidas da equipe catalã, que perdeu o duelo mais importante entre eles, em abril passado, nas quartas de final da Liga dos Campeões da temporada passada.

Antes de se reencontrarem no Camp Nou no jogo de volta, Atlético de Madrid e Barcelona pensam no Campeonato Espanhol. A equipe da capital encara o Leganés, em casa, enquanto o Barça recebe o Athletic Bilbao. Os dois jogos serão no sábado.

