Com golaço de Richarlison, Everton goleia Manchester United por 4 a 0, no Inglês

O Everton goleou o Manchester United, neste domingo, por 4 a 0, em Liverpool, em jogo válido pelo Campeonato Inglês. O destaque da partida foi o atacante brasileiro Richarlison, autor do primeiro gol, após linda virada dentro da área.

Com a derrota, o United permanece com 64 pontos, em sexto lugar, e pode ver a vaga na próxima Liga dos Campeões ficar mais longe, pois Arsenal e Chelsea (ambos com 66 pontos) ainda jogam na rodada. O Tottenham é o terceiro classificado, com 67 pontos. O Everton atingiu os 49, na sétima posição.

Logo aos 12 minutos, após cobrança de lateral e desvio dentro da grande área, Richarlison pegou bonito de virada para abrir o placar. Ao 28, foi a vez de Sigurdsson acertar um forte chute de fora da área. O goleiro espanhol De Gea demorou para reagir no lance e quando foi já era tarde.

No segundo tempo, o domínio permaneceu com o Everton, que marcou o terceiro gol, aos 11 minutos, com Digne, ao aproveitar um rebote de fora da área. Desta vez, De Gea nem pulou na bola. Ainda havia tempo para mais um gol e Walcott, em rápida jogada pela esquerda, mostrou tranquilidade para desviar do arqueiro espanhol.

O Arsenal joga ainda neste domingo, em Londres, diante do Crystal Palace. Já o Liverpool tenta reassumir o primeiro lugar, perdido no sábado para o Manchester City, contra o Cardiff, no País de Gales. Chelsea x Burnley completam a rodada nesta segunda-feira.