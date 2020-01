Com golaço de Martinelli e David Luiz expulso, Arsenal arranca empate com Chelsea

Em um clássico emocionante, o Arsenal conseguiu arrancar o empate com o Chelsea, nesta quarta-feira, no Stamford Bridge, por 2 a 2, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, apesar da expulsão de David Luiz no primeiro tempo. Gabriel Martinelli marcou um golaço para o time visitante, com uma arrancada iniciada no campo de defesa. O jogo foi assistido no estádio por César Sampaio e Matheus Bachi, auxiliares do técnico Tite na seleção brasileira.

Mas atuando como visitante, o Arsenal sofreu no primeiro tempo, quando foi dominado pelo Chelsea, que aproveitou um vacilo dos adversários para abrir o placar e ainda ficar em vantagem numérica. Foi aos 25 minutos, quando Mustafi errou a saída de bola, Abraham roubou, driblou Leno na entrada da área e acabou sendo derrubado por David Luiz, que recebeu o cartão vermelho. Na cobrança, aos 27, Jorginho bateu rateiro no canto direito. Leno até acertou o canto, mas não alcançou a bola.

O gol confirmou o domínio do Chelsea, que parecia ter o jogo sob controle, mas acabou sendo vazado na etapa final, em uma linda ação individual de Martinelli. Aos 18 minutos, o brasileiro pegou o rebote após a cobrança de escanteio, avançou em contra-ataque, passou por Kanté, invadiu a área e bateu na saída de Kepa para fazer 1 a 1.

O golaço de Martinelli esquentou de vez a partida. E o Chelsea abriu vantagem novamente aos 38. Mount cobrou escanteio curto para Hudson-Odoi. Ele cruzou para a entrada da pequena área, onde Azpilicueta acertou o chute no canto direito da meta defendida por Leno.

Mas o Arsenal não desistiu e conseguiu o empate aos 41 minutos. No lance, Torreira tocou para Bellerin no bico direito da grande área. Ele cortou para o meio e bateu no canto direito, sem chance para defesa de Kepa.

O empate teve ares de heroísmo para o Arsenal, mas o clube segue em situação ruim no Campeonato Inglês, com 30 pontos, na décima colocação. Já o Chelsea é o quarto, com 40. No sábado, o Chelsea vai visitar o Hull City. Já o Arsenal atuará no domingo, também fora de casa, diante do Bournemouth.