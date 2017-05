Com golaço de Coutinho, Liverpool goleia e retoma 3º lugar no Inglês

Após ser superado pelo Manchester City na tabela, o Liverpool retomou o terceiro lugar do Campeonato Inglês neste domingo, ao golear o West Ham por 4 a 0, fora de casa. O meia brasileiro Philippe Coutinho brilhou novamente ao marcar duas vezes, sendo uma delas com um golaço, e dar uma assistência.

O time chegou aos 73 pontos e desbancou o City, que tem 72, mas apresenta um jogo a menos na tabela. O Arsenal, com 69, também está na briga pela última vaga direta na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. Na vice-liderança, o Tottenham já está praticamente assegurado, com seus 77 pontos. O campeão Chelsea, com 87, está garantido.

Coutinho foi decisivo para mais uma vitória do Liverpool. Ele anotou o segundo e o terceiro gol dos visitantes, ambos no segundo tempo. Ainda na etapa inicial, Sturridge abriu o placar aos 35 minutos, após receber lançamento de Coutinho. Ele bateu na saída do goleiro e marcou.

A esta altura do jogo, o Liverpool dominava com tranquilidade. Mas o placar não refletia a superioridade dos visitantes, que já tinham uma bola no travessão e uma finalização perigosa de Coutinho.

Mas no segundo tempo o brasileiro tratou de transferir para o placar o domínio do Liverpool em campo. Aos 12, Wijnaldum bateu forte e acertou o travessão. Coutinho pegou o rebote e, após conter três marcadores, finalizou da entrada da área: 2 a 0.

Apenas quatro minutos depois, ele iniciou e finalizou linda jogada em contra-ataque que culminou num golaço. No lance, ele partiu de antes do meio-campo pela esquerda, trocou passes na intermediária e entrou na área para driblar um marcador e mandar para o fundo das redes.

A goleada foi sacramentada aos 30 minutos em lance que começou com cruzamento da direita e culminou em finalização de Origi, pegando sobra na pequena área, após bate-rebate.

REBAIXAMENTO - Após voltar a competir na primeira divisão do Inglês nesta temporada, o Hull City foi novamente rebaixado para a segundona. A queda foi decretada neste domingo, com a goleada sofrida diante do Crystal Palace, pelo placar de 4 a 0, fora de casa.

O resultado fez o Hull City estacionar nos 34 pontos, sem chances de deixar a zona da degola na última rodada do campeonato. Desta forma, o Inglês já tem definido seus três rebaixados da temporada. Antes do Hull City, estavam garantidos na segunda divisão o lanterna Sunderland (24) e o Middlesbrough (28).

