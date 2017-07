Com gol no fim, seleção feminina empata com Japão na estreia de torneio nos EUA

Um gol nos últimos minutos salvou a seleção brasileira de futebol feminino nesta quinta-feira de uma derrota na estreia do Torneio das Nações, uma competição amistosa que está sendo realizada nos Estados Unidos. Na cidade de Seattle, o Brasil buscou o empate por 1 a 1 contra o Japão com o gol de Camila, aos 42 minutos do segundo tempo.

O Torneio das Nações reúne quatro seleções que estão entre as 10 melhores do mundo segundo o ranking da Fifa: Estados Unidos (1.º), Japão (6.º), Austrália (7.º) e Brasil (8.º). Esta é a segunda edição do campeonato, mas é a primeira participação da seleção brasileira.

O time comandado pela técnica Emily Lima volta a campo neste domingo, às 21 horas (de Brasília), em San Diego, na Califórnia, diante dos Estados Unidos. Na próxima quinta-feira, o Brasil encerra o Torneio das Nações contra a Austrália, às 20h15, em Carson, cidade próxima de Los Angeles.

Em campo, como era de se esperar, Brasil e Japão fizeram um bom jogo, com muita movimentação. Com grande atuação das goleiras, as equipes passaram em branco na etapa inicial, mas não faltaram oportunidades de gol. Só a seleção brasileira teve seis boas oportunidades, mas as atacantes, especialmente Marta, não estavam inspiradas. As japonesas quase marcaram aos 41 minutos, mas Bárbara fez uma grande defesa no chute de Tanaka.

O Brasil voltou do intervalo pressionando. Aos sete minutos, foram duas chances seguidas, sendo que na segunda Marta chutou e a bola passou raspando a trave esquerda da goleira Yamashita. Após segurar a pressão brasileira, o Japão respondeu, acertou a trave aos 17 minutos e abriu o placar no minuto seguinte com Momiki. E, aos 21, Bárbara evitou o segundo em um chute de Nagashima.

Sem se abater, as brasileiras seguiram buscando o ataque e foram recompensadas com o gol de empate aos 42 minutos. Camila soltou a bomba de fora da área e não deu chances para Yamashita.

O time brasileiro que jogou nesta quinta foi: Bárbara; Letícia (Maurine), Andréia Rosa (Bruna Benites), Mônica e Tamires (Jucinara); Andressinha, Fran (Bia Zaneratto) e Gabi Nunes; Debinha (Camila), Ludmila (Chu) e Marta.

Veja Também

Comentários