Com gol do brasileiro Allan, Napoli vence SPAL e retoma liderança do Italiano

O Napoli retomou a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o SPAL por 1 a 0 neste domingo, em casa, pela 25.ª rodada da competição. O time anfitrião foi a 66 pontos na tabela de classificação e está um à frente da Juventus, a segunda colocada.

A equipe de Turim havia assumido a ponta provisória mais cedo, depois de vencer o clássico contra o Torino por 1 a 0, com gol do brasileiro Alex Sandro. O Napoli, no entanto, não sentiu a pressão de ter que vencer a partida e alcançou sua nona vitória consecutiva no Italiano também com a ajuda de um brasileiro.

O volante Allan marcou o gol da partida logo aos seis minutos do primeiro tempo. O brasileiro tabelou com Mertens, que tocou para Callejón, que devolveu para Allan. O jogador revelado pelo Vasco invadiu a área e bateu colocado: 1 0.

O time da casa chegou a balançar as redes novamente, no segundo tempo. O árbitro, de imediato, validou o gol, mas depois voltou atrás e anulou. Aos 20 minutos, Allan cruzou da esquerda e Hamsik, em posição de impedimento, cabeceou para marcar.

O Napoli agora tem uma dura missão pela frente antes de voltar a campo pelo Italiano. Na próxima quinta-feira, visitará o RB Leipzig, da Alemanha, no jogo de volta da segunda fase da Liga Europa. O time italiano perdeu a partida de ida, em Nápoles, por 3 a 1.

Pela competição nacional, o Napoli jogará apenas na segunda-feira, dia 26, quando visitará o Cagliari. Mais uma vez, o líder do campeonato entrará em campo já sabendo o resultado do jogo da Juventus, que receberá o Atalanta um dia antes. O SPAL, que está na zona de rebaixamento, em 18º lugar com 17 pontos, visitará o Crotone, também no domingo.

OUTROS JOGOS - Ainda pela 25.ª rodada do Italiano, o Benevento derrotou o Crotone por 3 a 2, em casa, mas mesmo com o triunfo se mantém na lanterna da competição com 10 pontos. O adversário está em 17º, com 21. Um dos destaques da partida foi o volante Sandro, ex-Internacional. Foi dele o gol que abriu o marcador a favor do Benevento.

O Bologna também venceu em casa. Fez 2 a 1 no Sassuolo e se afastou da zona de rebaixamento. O time anfitrião agora ocupa o 13º lugar, com 30 pontos. O adversário é o 16º, com 23.