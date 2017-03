Com gol de Willian, Chelsea vence mais uma e amplia vantagem na ponta do Inglês

Caminhando a passos largos rumo ao título do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu mais uma neste sábado. Fora de casa, o time comandado por Antonio Conte derrotou o Stoke City por 2 a 1, contando com gol do brasileiro Willian, ainda no primeiro tempo. O zagueiro Gary Cahill garantiu o triunfo ao marcar no segundo tempo.

O resultado fez o Chelsea abrir 13 pontos de vantagem na liderança disparada da competição. O time londrino soma agora 69 pontos, contra 56 de Tottenham e Manchester City. Os dois times jogarão neste domingo, contra Southampton e Liverpool, respectivamente.

O favorito abriu o placar neste sábado com gol de brasileiro. Aos 13 minutos, Willian Willian surpreendeu a defesa rival ao fazer cobrança de falta, da lateral, direto para o gol, quando todos esperavam por um cruzamento na área. Pego de surpresa, o goleiro Lee Grant não alcançou a bola no cantinho.

A partir daí, só deu Cahill na partida. E não somente a favor do Chelsea. Aos 37 minutos, o zagueiro fez pênalti em lance que gerou o gol de empate dos anfitriões, com Jonathan Walters ao cobrar a penalidade.

O defensor do Chelsea precisou esperar quase um tempo inteiro da partida para se redimir. Aos 42 minutos da etapa final, Cahill mandou para as redes e levantou a torcida do Chelsea, aliviada pelo gol salvador, nos instantes finais da partida.

Também neste sábado o Leicester City deu mais uma bom sinal de recuperação ao vencer o West Ham por 3 a 2, fora de casa. No embalo da sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, o atual campeão inglês já aparece no 15º lugar, com 30 pontos, mais longe da zona do rebaixamento.

Pela mesma rodada, o Everton goleou o Hull City por 4 a 0, com dois gols de Romelu Lukaku, e o Crystal Palace bateu o Watford por 1 a 0. Sunderland e Burnley ficaram no empate sem gols.

