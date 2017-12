Com gol de Willian, Chelsea se recupera no Inglês com vitória fora de casa

Após tropeçar no fim de semana, o Chelsea voltou a vencer nesta terça-feira, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Inglês. E, para tanto, contou com atuação decisiva do brasileiro Willian. O meia marcou um gol e deu assistência para outro no triunfo sobre o Huddersfield por 3 a 1, fora de casa.

O Chelsea, que havia perdido para o West Ham no sábado, chegou aos 35 pontos e alcançou o vice-líder Manchester United na tabela. Porém, segue em terceiro lugar por ter desvantagem nos critérios de desempate. O time londrino, apesar do triunfo, segue distante do líder Manchester City, que tem 46. As duas equipes de Manchester ainda jogarão nesta rodada.

O tropeço no fim de semana fez o técnico Antonio Conte afirmar publicamente que o Chelsea estava fora da briga para tentar o bicampeonato. Mesmo assim, o time foi para cima nesta terça. E abriu o placar aos 23 minutos, quando Bakayoko bateu cruzado da esquerda e o zagueiro do Huddersfield completou contra as próprias redes.

O segundo gol veio antes do intervalo. Após cruzamento da esquerda, Willian cabeceou, sem marcação, na segunda trave, aos 42 minutos. No começo da segunda etapa, o mesmo brasileiro ganhou disputa quase na marca do pênalti e a bola sobrou para Pedro bater colocado, sem dar chances para o goleiro.

Com o 3 a 0 no placar, o Chelsea passou a administrar o bom resultado. Nos instantes finais, o Huddersfield descontou, com gol de Laurent Depoitre, aos 46 minutos. Mas o gol de honra não colocou em risco a vitória dos visitantes.

Ainda nesta terça, o Burnley derrotou o Stoke City por 1 a 0, em casa, e desbancou o Liverpool do quarto lugar da tabela. A equipe chegou aos 31, um a mais que o tradicional clube, que ainda jogará nesta rodada. No outro jogo desta terça, o Crystal Palace bateu o Watford por 2 a 1, em casa.