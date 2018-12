Com gol de Vinicius Junior, Real Madrid faz seis e avança na Copa do Rei

Com um time formado basicamente por reservas, o Real Madrid não teve qualquer problema para assegurar a sua passagem às oitavas de final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, no Santiago Bernabéu, o gigante espanhol massacrou o modesto Melila, da terceira divisão espanhola, por 6 a 1, no jogo de volta da quarta fase, com um dos gols da partida tendo sido marcado por Vinicius Junior.

Em 31 de outubro, o Real Madrid já havia aberto vantagem confortável no confronto ao golear o Melila por 4 a 0 como visitante, naquela que havia sido a primeira partida de Vinicius Junior como titular do clube. E agora ele marcou o seu segundo gol com a camisa do time pelo qual já atuou em sete oportunidades.

Esse gol saiu aos 30 minutos do segundo tempo. Em um contra-ataque, o atacante brasileiro recebeu na esquerda, penetrou na área adversária e finalizou. O goleiro Pedro Luis espalmou, mas Vinicius Junior aproveitou a segunda chance no rebote para marcar aquele que foi o quinto gol do Real Madrid na partida.

Antes disso, o time até encontrou alguma dificuldade para abrir o caminho para a sua goleada, apesar do abismo técnico que separa os clubes. Tanto que o primeiro gol só foi sair aos 33 minutos do primeiro tempo, em uma jogada individual de Asensio. Mas aí também abriu caminho para a fácil vitória, tanto que o time fez quase dois gols em sequência, aos 35 e 39 minutos.

O primeiro foi novamente de Asensio, após cruzamento de Vinicius Junior. O outro gol também teve a participação de Asensio, que cruzou para Javier Sánchez, que esticou o pé direito e encobriu o goleiro adversário, com a bola tocando no travessão antes de entrar. E o Real Madrid ampliou o placar logo no começo da etapa final, aos dois minutos, com um chute colocado de Isco.

Pouco depois do gol de Vinicius Junior, o Melila pôde comemorar um gol no Santiago Bernabéu, com o pênalti convertido por Yacine Qasmi aos 35 minutos. Mas o Real ainda marcaria mais uma vez, com Isco de novo, dessa vez após passe de Fidalgo, fechando o placar em 6 a 1.

Após a goleada, o Real voltará as suas atenções para o Campeonato Espanhol, pois no domingo vai visitar o Huesca, em partida válida pela 15ª rodada.