Com gol de Vidal, Bayern vence e aumenta vantagem na liderança do Alemão

Com gol de Vidal ainda no primeiro tempo, o Bayern de Munique venceu mais uma neste sábado e aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Alemão. O volante chileno marcou o único gol da partida no triunfo do Bayern sobre o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, fora de casa, pela 15ª rodada.

O gol solitário, aliado ao tropeço do RB Leipzig, fez o Bayern ampliar a vantagem de seis para oito pontos ma tabela. Os atuais campeões somam agora 35 pontos, contra 27 do vice-líder. O RB Leipzig vencia o Mainz por 2 a 1 - e mantinha a diferença de pontos para o Bayern - até os 43 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate.

Jogando em Frankfurt, o Bayern decidiu o jogo ainda na etapa inicial. Um cruzamento de Kimmich, pela direita, encontrou Vidal livre de marcação na segunda trave. Ele só teve o trabalho de cabecear para as redes, aos 20 minutos de jogo. Foi o quarto gol do chileno nos últimos seis jogos.

O Bayern ainda teve oportunidades para ampliar o placar no primeiro tempo. Porém, caiu de rendimento na segunda etapa e viu o Eintracht crescer em campo. O goleiro Starke, então, precisou trabalhar, junto da dupla de zaga, formada por Boateng e Süle. Defendendo-se bem, o Bayern confirmou a vitória e garantiu mais três pontos.

Diante de sua torcida, o RB Leipzig chegou a liderar o placar por duas vezes diante do Mainz. Kevin Kampl abriu o placar aos 29, mas os visitantes empataram dez minutos depois, com Robin Quaison. Antes do intervalo, Timo Werner converteu penalidade e deixou novamente os anfitriões em vantagem.

Os três pontos já pareciam garantidos quando o Mainz arrancou o novo empate, com gol de

Emil Berggreen, aos 43 minutos do segundo tempo. O Mainz ocupa o 14º lugar da tabela, com 16 pontos.

Em franca queda na temporada europeia, o Borussia Dortmund voltou a tropeçar neste sábado. Em casa, foi batido pelo Werder Bremen, que está ameaçado de rebaixamento, por 2 a 1. Maximilian Eggestein e Theodor Gebre Selassie marcaram para os visitantes, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang anotou o gol dos donos da casa.

Eliminado da Liga dos Campeões no meio de semana, o time de Dortmund estacionou nos 22 pontos e segue caindo na tabela do Alemão. Já é o sétimo colocado. O Werder, com 14 pontos, ocupa o 16º posto, ameaçado pela degola.

Em outro jogo da rodada do Alemão disputado neste sábado, o Hamburgo empatou sem gols com o Wolfsburg, em casa.