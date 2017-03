Com gol de Sobis, Cruzeiro vence América e assume a ponta provisória do Mineiro

O Cruzeiro colocou pressão no rival Atlético na luta pela liderança do Campeonato Mineiro. Neste domingo, no Independência, o time superou o América por 1 a 0, pela sétima rodada, e assumiu a liderança provisória do torneio estadual. O único gol da partida foi marcado por Rafael Sobis, em cobrança de falta que teve sua marcação bastante contestada pelos adversários.

Com essa vitória, o Cruzeiro chegou aos 19 pontos, em primeiro lugar no Mineiro. Agora, nesta segunda-feira, torcerá contra o Atlético, que receberá o Tupi no Independência, para fechar a rodada na liderança - o rival, com 100% de aproveitamento, soma 18. Já o América, com 11 pontos, ocupa o quarto lugar, dentro da zona de classificação às semifinais do torneio estadual.

O Cruzeiro não demorou muito a ficar em vantagem diante do América. Após uma pressão inicial e algumas oportunidades de gol, como em um cabeceio de Manoel, o time abriu o placar do jogo aos 16 minutos, após Rafael Sobis ser derrubado na grande área por Renato Justi. O próprio Sobis foi para a cobrança e a converteu.

O gol cruzeirense deixou o duelo mais aberto, pois, em desvantagem, o América saiu mais para o ataque. E quase empatou em uma cobrança de falta de Gérson Magrão, que obrigou o goleiro Rafael a fazer grande defesa. Mas o Cruzeiro tinha mais volume de jogo e só não ampliou a sua vantagem antes do intervalo porque Rafael Lima tirou a bola quase em cima da linha após Thiago Neves passar pelo goleiro João Ricardo e finalizar.

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo mais recuado, fechando os espaços na sua defesa e também em busca de um contra-ataque para matar o jogo. E quase conseguiu em uma finalização de Rafael Sobis após jogada de velocidade que também envolveu Arrascaeta e Diogo Barbosa.

Só que o Cruzeiro também precisou contar com Rafael para assegurar a sua vitória. Foi assim em um cabeceio de Renan Oliveira, após cruzamento de Pará, em que o goleiro fez grande defesa e também em um chute de longe de Hugo Almeida.

Depois desses sustos, o Cruzeiro conseguiu valorizar a posse de bola nos 20 minutos finais do duelo, que teve poucas emoções. Assim, assegurou a vitória magra que o deixa, ao menos provisoriamente, na liderança.

Após triunfar no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o time vai receber o Murici para o jogo de volta da terceira fase. E a equipe abriu boa vantagem na série ao ganhar em Alagoas por 2 a 0 no duelo de ida.

Veja Também

Comentários