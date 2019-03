Com gol de Rafael Sóbis, Inter estreia na Libertadores com vitória no Chile

Não foi a atuação que o torcedor gostaria de ter visto, mas o que importa são os três pontos. Nesta quarta-feira, o Internacional fez o necessário para derrotar o Palestino por 1 a 0 - gol do atacante Rafael Sóbis -, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, e estrear na Copa Libertadores com uma vitória. Agora espera o duelo entre Alianza Lima e o atual campeão River Plate, no Peru, mais tarde, para saber se termina a rodada inaugural do Grupo A na liderança.

E a expectativa é a melhor possível para todos no Internacional, já que o time fará agora três jogos em sequência no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O primeiro será já na semana que vem, na quarta-feira, contra o Alianza Lima. Depois, os duelos serão contra o River Plate, em 3 de abril, e novamente contra o Palestino, seis dias depois.

Mas antes do compromisso pela Libertadores, o Internacional terá o jogo contra o Aimoré, em casa, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O time, que ocupa a vice-liderança - atrás somente do rival Grêmio -, deverá jogar com vários jogadores reservas.

Em campo, o Palestino começou a partida no campo de ataque. Trocava passes, enquanto que o Internacional ficava todo na defesa à espera de algum erro dos chilenos. Aos 10 minutos, quem assustou foi o time da casa, que teve um gol de Passerini anulado por impedimento.

Aos poucos, o Internacional começou a se soltar e era o volante Edenílson quem mais criava as jogadas. O time teve chances com Patrick e William Pottker, mas não aproveitou. Antes do intervalo, no entanto, o Palestino quase abriu o placar, mas o goleiro Marcelo Lomba salvou em chutes de Jorquera e Gutiérrez.

Para a segunda etapa, se esperava mais dos times. No entanto, o que mais se viu em campo foram erros de passe. Os dois lados não conseguiam concretizar suas jogadas de ataque e foi necessário a experiência de Rafael Sóbis, que entrou no lugar do jovem Pedro Lucas, para decidir o jogo. Aos 37 minutos, o atacante pegou a bola e bateu uma falta pelo lado esquerdo. Ela passou no meio da barreira e contou com a colaboração do goleiro Ignacio González, que estava mal posicionado e não conseguiu segurar.

Em vantagem no placar, o Internacional se fechou e buscou os contra-ataques. Quase marcou com o meia D´Alessandro, que teve seu chute defendido por Ignacio González, mas garantiu a vitória na estreia.

FICHA TÉCNICA

PALESTINO 0 x 1 INTERNACIONAL

PALESTINO - Ignacio González; Ayala, Alejandro González, Mago e Bryan Véjar; Carlos Farías, César Cortés, Luis Jiménez e Jorquera (Guerrero); Passerini (Ahumada) e Roberto Gutiérrez. Técnico: Ivo Basay.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Edenilson e Patrick; Nico López (D'Alessandro), William Pottker e Pedro Lucas (Rafael Sóbis). Técnico: Odair Hellmann.

GOL - Rafael Sóbis, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jorquera (Palestino); Edenilson, Zeca e Patrick (Internacional).

ÁRBITRO - Mario Diaz de Vivar (Fifa/Paraguai).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (Chile).