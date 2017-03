Com gol de Matías Fernández, Milan vence e se aproxima de vaga para Liga Europa

O Milan se recuperou da derrota no clássico para a Juventus na última semana e derrotou o Genoa por 1 a 0 neste sábado, em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado voltou a aproximar o time de Milão de uma vaga para a Liga Europa.

Matías Fernández fez o gol da partida e levou o Milan aos 53 pontos, na sexta colocação, a dois de distância da Inter de Milão. O quinto e o sexto colocados da competição ganham o direito de disputar o torneio europeu. O Genoa está em 16º lugar, com 29 pontos.

O Milan foi melhor na partida e conseguiu tirar o zero do placar aos 33 minutos do primeiro tempo em uma bela jogada. Lapadula recebeu de Zapata e, com um toque, deixou Matías Fernández na cara do gol. O chileno deu um belo toque por cima do goleiro e garantiu a vitória.

Na etapa final do confronto, o brasileiro Edenílson, ex-Corinthians, chegou a substituir o meio-campista sérvio Darko Lazovic, mas pouco conseguiu fazer para ajudar a evitar a derrota do Genoa.

As equipes agora folgam na próxima rodada por conta dos jogos das seleções europeias. O Milan só volta a campo pelo Campeonato Italiano no dia 2 de abril, quando visitará o Pescara. No mesmo dia, o Genoa receberá a Atalanta.

