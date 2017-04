Com gol de Marta, Brasil faz seis em amistoso contra a Bolívia em Manaus

A seleção brasileira feminina de futebol venceu fácil o seu primeiro compromisso em 2017. Na noite deste domingo, a equipe goleou a frágil Bolívia por 6 a 0, em amistoso disputado na Arena Amazônia, em Manaus. A atacante Marta marcou um dos gols da partida.

A velocidade de Cristiane, Fran e Marta foi um dos destaques do Brasil no amistoso, fazendo a equipe envolver as bolivianas. Além disso, Marta atuou bem próxima da meta adversária e embora só tenha marcado uma vez na goleada, participou de vários lances perigosos.

Sem encontrar resistência, especialmente pela diferença física e técnica entre as equipes, o Brasil foi colecionando chances de gol desde o primeiro minuto do amistoso. E a equipe abriu o placar logo aos cinco, em cobrança de falta de Fran. O segundo gol também contou com a participação de Fran, aos 24 minutos, quando ela cobrou escanteio para Marta, recebeu a bola de volta e cruzou na cabeça de Cristiane, que ampliou.

O gol de Marta saiu aos 43 minutos, após ela receber passe na cara da meta adversária e finalizar no canto direito, sem chance de defesa para Alvarez, a goleira boliviana, levando o Brasil a ir ao intervalo vencendo por 3 a 0.

No segundo tempo, Marta teve participação direta no quarto e quinto gols. Aos 12 minutos, a craque cobrou falta que acertou a trave. Ela pegou o rebote e cruzou de três dedos para Bruna finalizar às redes. Depois, aos 19, Marta cruzou e Moron, ao tentar cortar, fez contra.

No restante do segundo tempo, o Brasil diminuiu o ritmo e Marta, recém-contratada pelo norte-americano Orlando Pride, acabou sendo substituída aos 27 minutos. Ainda assim, chegou ao sexto gol aos 38, marcado por Thaisa, que pegou rebote de cruzamento rasteiro de Darlene. O placar dilatado foi mais do que suficiente para alegrar as 16.198 pessoas que assistiram o jogo neste domingo na Arena da Amazônia.

O amistoso deste domingo foi o primeiro compromisso da seleção brasileira em 2017. Além disso, Marta e Cristiane ainda não haviam atuado sob o comando da técnica Emily Lima, pois não tinham participado do Torneio Internacional de Manaus, disputado em dezembro de 2016. Agora trabalharam com a treinadora e participaram de uma fácil goleada.

