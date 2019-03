Com gol de Marquinhos, PSG goleia Dijon e aumenta vantagem no Francês

O Paris Saint-Germain aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Francês, ao derrotar nesta terça-feira o Dijon, no campo do adversário, por 4 a 0. Com o resultado, a equipe, que ainda disputou um jogo a menos que a maioria dos rivais, atingiu impressionantes 74 pontos após 27 jogos disputados. O vice-líder Lille soma 57.

O destaque do jogo foi o argentino Di María, autor de belas jogadas, um gol e uma assistência. O primeiro gol do jogo saiu aos 5 minutos, após cobrança de escanteio do meia argentino na cabeça do zagueiro brasileiro Marquinhos.

O segundo gol saiu aos 40 minutos da primeira etapa, após bela jogada. Di María lançou Kurzawa na ponta-esquerda. O passe do lateral foi certeiro no meio da área para a finalização de carrinho do atacante Mbappé.

O terceiro gol foi de Di María, em cobrança magistral de falta da intermediária do Dijon. O goleiro Runarsson nem se mexeu e viu a bola ainda tocar na trave esquerda.

O último gol foi em ritmo de treino. Com uma troca de passes desde o campo de defesa, Choupo-Moting, aos 45 minutos, definiu a goleada a favor do time de Neymar, novamente desfalque em recuperação da fratura em seu pé direito.

A nove jogos do fim do campeonato, o PSG soma 83 gols marcados e apenas 15 sofridos. São 24 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A goleada desta terça Sergiu para amenizar um pouco a tristeza pela eliminação da equipe frente ao Manchester United, semana passada, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.