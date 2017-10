Com gol de Marcelo, Real Madrid bate Eibar e encosta no Valencia

Sem muita dificuldade, o Real Madrid derrotou o Eibar por 3 a 0, neste domingo, no Santiago Bernabéu, e encostou no Valencia, o vice-líder do Campeonato Espanhol. A vitória, na partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, foi construída com gols de Asensio e do brasileiro Marcelo, além do gol contra marcado pelo zagueiro Paulo Oliveira.

O resultado coloca o time na terceira posição, com 20 pontos, a um do Valencia. Foi a quarta vitória seguida do Real Madrid, que começou mal o campeonato e, por isso, apesar da boa sequência de vitórias, ainda está longe do rival Barcelona, que lidera o campeonato com 25 pontos. Com sete pontos, a um da zona de rebaixamento, o Eibar é o 16º.

Mais consistente do que nas primeiras atuações irregulares que o distanciaram do Barcelona, o Real Madrid contou com uma ajuda do adversário para abrir o caminho da vitória. O zagueiro Paulo Oliveira subiu para a disputa de bola com Sérgio Ramos e acabou mandando contra o próprio gol aos 18 minutos da primeira etapa. Dez minutos depois, Marco Asensio finalizou com gol bela jogada construída de pé em pé. A bola passou embaixo das pernas do marcador e ao lado do goleiro Dmitrovic: 2 a 0.

No segundo tempo, o time de Madri foi pouco ameaçado e conseguiu aumentar a vantagem com um golaço do brasileiro Marcelo aos 36 minutos. O lateral-esquerdo, que havia acabado de entrar, tabelou com Benzema para finalizar rasteiro, no canto direito de Dmitrovic e dar números finais à vitória madrilena. O craque Cristiano Ronaldo bem que tentou, mas não teve um dia bom. Nas oportunidades que teve, finalizou para fora ou parou no goleiro Dmitrovic.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Leganes derrotou o Athletic Bilbao por 1 a 0, em casa, e se aproximou dos primeiros colocados. A vitória, conquistada com gol de Beauvue no começo do segundo tempo, foi essencial para o Leganes chegar aos 17 pontos e subir para a quinta posição, colado no Atlético de Madrid, que também venceu neste domingo e chegou aos 19. O Bilbao tem 11 pontos e é o 11º colocado.