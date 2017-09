Com gol de Kanté, Chelsea supera Leicester e vence a terceira seguida no Inglês

No confronto entre as equipes que venceram as duas últimas edições do Campeonato Inglês, se deu melhor quem gritou "campeão" na temporada passada. Neste sábado, o Chelsea conquistou a terceira vitória consecutiva na competição ao derrotar o Leicester por 2 a 1, fora de casa.

O Chelsea dominou a partida deste sábado, finalizou mais vezes, teve maior controle da posse de bola e poderia ter conquistado a vitória com bem mais facilidade. De qualquer forma, o triunfo foi conquistado e deixou o time na cola das equipes de Manchester. O City soma dez pontos, enquanto o United também está com nove pontos e leva vantagem nos critérios de desempate em relação ao Chelsea. Além disso, vai entrar em campo ainda neste sábado. Já o Leicester está com apenas três pontos, próximo da zona de rebaixamento.

O primeiro gol da partida saiu aos 41 minutos, sendo marcado por Morata, o seu terceiro no Campeonato Inglês, de cabeça, após cruzamento de Azpilicueta. No começo da segunda etapa, Kanté, que foi campeão inglês pelo Leicester, ampliou com um chute de fora da área, com falha do goleiro Schmeichel. Aos 16 minutos, Vardy foi derrubado na grande área por Courtois e converteu o pênalti, diminuindo a vantagem do Chelsea, mas não impedindo o triunfo da equipe londrina.

ARSENAL TAMBÉM GANHA - Pressionado pelas derrotas nas duas rodadas anteriores, o Arsenal se recuperou neste sábado ao superar o Bournemouth por 3 a 0, em casa, chegando aos seis pontos, em nono lugar. O oponente segue sem pontuar, na vice-lanterna do Inglês.

Welbeck foi o grande responsável pelo triunfo do Arsenal ao marcar dois gols e dar uma assistência. O primeiro gol dele saiu logo aos seis minutos, após cruzamento, sendo anotado mesmo após ele se enrolar para cabecear. Depois, aos 27, ele tabelou com Lacazette, que finalizou às redes. O terceiro gol do time londrino e o segundo de Welbeck saiu aos cinco minutos da etapa final, com um chute cruzado.

OUTROS JOGOS - Com dois gols de Harry Kane e um de Christian Eriksen, o Tottenham venceu fácil o Everton por 3 a 0, fora de casa, chegando aos sete pontos, com três a mais do que a equipe de Liverpool.

Até então invicto, o West Bromwich sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Inglês, se mantendo com sete pontos, ao perder para o Brighton and Hove Albion por 3 a 1, como visitante. Os mandantes, que chegaram aos quatro pontos, contaram com dois gols de Pascal Gross para triunfar.

Já o Watford chegou aos oito pontos neste sábado após derrotar o Southampton, que soma cinco, por 2 a 0, fora de casa.

