Com gol de Icardi, Inter bate Udinese e se consolida na 3ª posição do Italiano

Ainda abalada pela dura eliminação amargada no meio de semana na rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, a Inter de Milão recuperou um pouco do seu ânimo ao vencer a Udinese por 1 a 0, neste sábado, em casa, no confronto que abriu a 16ª rodada do Campeonato Italiano.

O único gol do jogo foi marcado por Mauro Icardi, cobrando pênalti, aos 31 minutos do segundo tempo. Com o triunfo, a equipe se consolidou na terceira posição da competição, com 32 pontos, e abriu seis de vantagem sobre o Milan, atual quarto colocado. Já a Udinese estacionou nos 13 pontos e seguiu na 17ª posição, logo acima da zona de rebaixamento, encabeçada pelo Bologna, 18º colocado, com 11 pontos.

No confronto deste sábado, a equipe de Údine segurou o empate por 0 a 0 durante todo o primeiro tempo e deu a impressão de que deixaria Milão com pelo menos um ponto na bagagem, mas a sua muralha defensiva ruiu após o juiz assinalar um pênalti, cometido pelo francês Seko Fofana, que tocou com a mão na bola em lance que só foi flagrado por meio do VAR (arbitragem de vídeo).

Icardi, então, foi para a cobrança e fez o seu nono gol neste Campeonato Italiano, no qual ocupa a terceira posição na tabela de artilheiros, ficando atrás apenas do polonês Krzystof Piatek, autor de 11 bolas na rede pelo Genoa, e do português Cristiano Ronaldo, da Juventus, que já marcou por dez vezes na competição.

Líder disparada do torneio e atual heptacampeã nacional, com 43 pontos, oito à frente do vice-líder Napoli, a Juve enfrenta o Torino no clássico de Turim ainda neste sábado, fora de casa, onde poderá ampliar ainda mais a sua supremacia na competição.

Este será o outro único duelo deste sábado pelo Italiano. Antes do triunfo que conquistou diante da Udinese, a Inter decepcionou a sua torcida ao não passar de um empate por 1 a 1 com o eliminado PSV Eindhoven, na última terça-feira, também em Milão, em resultado que a deixou de fora das oitavas de final da Liga dos Campeões.