Com gol de Gabriel Jesus, City bate Brighton e vai à final da Copa da Inglaterra

Gabriel Jesus garantiu a vitória do Manchester City sobre o Brighton, por 1 a 0, neste sábado, na semifinal da Copa da Inglaterra e classificou o time treinado por Pep Guardiola à decisão da mais antiga competição de futebol do mundo. O centroavante brasileiro aproveitou assistência do meia belga Kevin de Bruyne para fazer, de cabeça, o gol da vitória em Wembley.

Com o resultado, o City continua na briga por quatro títulos nesta temporada, já que está em segundo no Campeonato Inglês e se mantém na disputa na Liga dos Campeões, pela qual enfrenta o Tottenham nas quartas de final. O time de Manchester já conquistou a Copa da Liga Inglesa. O adversário na decisão da Copa da Inglaterra será definido neste domingo, quando o Watford recebe o Wolverhampton, em Wembley, a partir do meio-dia (horário de Brasília).

O gol da vitória do City veio logo no começo da partida, aos 4 minutos. De Bruyne cruzou da direita e Gabriel Jesus cabeceou de peixinho para o fundo das redes. Ele substituiu o titular Sergio Agüero. Após sofrer lesão na coxa no triunfo de 2 a 0 diante do Fulham, pelo Campeonato Inglês, no último sábado, o argentino até foi relacionado por Guardiola para a semifinal, mas não jogou.

Na sexta-feira, Guardiola chegou a sinalizar que poderia escalar o centroavante, mas não confirmou a presença de Agüero, que acabou ficando de fora até do banco de reservas. Gabriel Jesus aproveitou a oportunidade e chegou a três gols e três assistências nesta Copa da Inglaterra.

No começo do segundo tempo, o Brighton ficou perto de empatar. Aos 8, Shane Duffy desviou bola cruzada em escanteio, mas o zagueiro francês Aymeric Laporte salvou. Dez minutos depois, foi a vez de o City perder o gol: o ponta Raheem Sterling desperdiçou chance clara para ampliar.

O inglês ainda teria outra oportunidade no final da partida: o City aproveitou contra-ataque e Gabriel Jesus lançou Sterling, que finalizou de primeira para a defesa do goleiro australiano Mathew Ryan. No fim das contas, 1 a 0 para o time de Manchester.

A final da Copa da Inglaterra será disputada no dia 18 de maio, em Wembley. Antes, o City tem compromissos pelo Campeonato Inglês: o time de Guardiola, que está a dois pontos do líder Liverpool com um jogo a menos, visita o Crystal Palace, no dia 14 de abril, um domingo. No dia anterior, o Brighton, que está em 16º, recebe o Bournemouth.