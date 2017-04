Com gol de Filipe Luis, Atlético de Madrid vence e assume 3º lugar no Espanhol

Com um gol do brasileiro Filipe Luis e outro de Koke, o Atlético de Madrid derrotou o Málaga por 2 a 0 neste sábado, fora de casa, e assumiu a terceira colocação no Campeonato Espanhol. O time visitante foi a 58 pontos e ultrapassou o Sevilla, que tem 57, mas ainda jogará neste domingo - receberá o Sporting Gijón. Os anfitriões estão em 16.º, com 27.

O terceiro lugar garante uma vaga direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, enquanto que o quarto colocado precisa jogar o mata-mata da competição europeia. Real Madrid e Barcelona, primeiro e segundo colocados do Espanhol, respectivamente, jogam neste domingo. A equipe de Cristiano Ronaldo, que tem 65 pontos, receberá o Alavés. O time de Neymar, que tem 63, visitará o Granada, penúltimo colocado.

O Atlético de Madrid saiu na frente com um gol aos 26 minutos do primeiro tempo. Koke aproveitou uma sobra e tocou na saída do goleiro. O segundo veio na etapa final. Após uma bela troca de passes do time visitante, Filipe Luis tocou, recebeu na área e deu um leve toque por cima do goleiro.

A equipe do lateral-esquerdo brasileiro volta a campo pelo Campeonato Espanhol nesta terça-feira para enfrentar, em casa, a Real Sociedad. O próximo adversário também jogou neste sábado e tropeçou ao empatar por 1 a 1 com o Leganés, em casa. Os visitantes abriram o marcador com Szymanowski, mas os anfitriões conseguiram igualar com Juanmi.

O resultado manteve a Real Sociedad na quinta colocação, agora com 49 pontos, mas ainda mais distante de um lugar na Liga dos Campeões. O Leganés está em 17.º, com 27.

Ainda neste sábado, o Athletic Bilbao derrotou o lanterna Osasuna por 2 a 1, fora de casa, e se aproximou da zona de classificação para a Liga Europa. Os visitantes foram aos 47 pontos e estão apenas um de distância do Villarreal, que mais cedo perdeu por 3 a 2, em casa, para o Eibar.

O Osasuna segue firme e forte rumo à segunda divisão espanhola. Ocupa a última colocação, com 11 pontos, a 16 de deixar a zona de rebaixamento. Os gols da vitória foram marcados por Aduriz e Inaki Williams. Sergio Leon descontou.

