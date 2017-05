Com gol de Felipe Anderson, Lazio faz 7 a 3 na Sampdoria e avança por Liga Europa

A Lazio massacrou a Sampdoria por 7 a 3, no Estádio Olímpico de Roma, neste domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, e aumentou a vantagem para a Atalanta na corrida por uma vaga na Liga Europa. Um dos gols do triunfo arrasador da equipe romana foi marcado pelo brasileiro Felipe Anderson, ex-Santos.

A vitória deixa o time da Lazio em situação confortável na quarta posição da tabela, com 70 pontos, cinco a mais que a Atalanta - a equipe de Bérgamo apenas empatou com a Udinese em 1 a 1, fora de casa, em outro duelo deste domingo. A Sampdoria segue em 10º lugar, com 46 pontos, dois à frente da Udinese (11ª com 44 pontos).

Lazio e Atalanta são os principais concorrentes a um lugar na Liga Europa. O Milan, que fecha a rodada neste domingo enfrentando a Roma, no estádio San Siro, tem 59 pontos e ainda sonha com a vaga na competição europeia.

Como o próprio placar revela, a Lazio demoliu a equipe de Gênova neste domingo. O time foi superior em várias estatísticas da partida, como posse de bola, chutes a gol e jogadas ofensivas. Pra completar, abriu o placar já aos 2 minutos de jogo com um gol do atacante Keita.

A Sampdoria ainda se complicou ainda mais depois que teve o zagueiro Milan Skriniar expulso já aos 18 minutos do primeiro tempo após derrubar Keita por trás dentro da área e cometer penalidade máxima. Ciro Immobile bateu e ampliou para o time da casa. Aos 32, Karol Linetty diminuiu para a Sampdoria com passe de Fabio Quagliarella. Quatro minutos mais tarde, aos 36, Wesley Hoedt finalizou de pé direito de muito perto no canto inferior esquerdo do goleiro Puggioni: 3 a 1.

Aos 38 minutos, mais um pênalti cometido pela zaga da Sampdoria. Vasco Regini fez falta em Lulic. O meia brasileiro Felipe Anderson, ex-jogador do Santos, cobrou e aumentou a vantagem da Lazio: 4 a 1. A equipe da capital italiana ampliaria o marcador ainda no primeiro tempo, com Stefan de Vrij, aos 45 minutos da primeira etapa: 5 a 1.

No segundo tempo, Felipe Anderson participaria da jogada que resultou no sexto gol da Lazio, aos 20 minutos. Ele cruzou para a cabeçada de Lulic. Aos 25, Immobile recebeu de Keita e fez o sétimo gol da Lazio na partida. A partir daí, a Sampdoria se lançou para tentar diminuir a vexatória goleada e descontou com Quagliarella aos 27 e 45 minutos, este último em cobrança de pênalti, reduzindo assim o massacre para 7 a 3.

Na próxima rodada, a Lazio jogará em Florença, no estádio Artêmio Franchi, contra a Fiorentina (8ª colocada na tabela do Campeonato Italiano). A Sampdoria terá pela frente o Chievo (12º), em casa.

OUTROS JOGOS - Outros seis jogos foram realizados pela 35ª rodada do Italiano na manhã deste domingo. A Inter de Milão foi derrotada, fora de casa, pelo Genoa, por 1 a 0. Com o bom resultado, a equipe de Gênova se afastou da zona de rebaixamento, chegando à 16ª colocação com 33 pontos - o primeiro time a figurar hoje na área de risco da tabela é o Crotone, em 18º, com 28 pontos.

Já a Inter estacionou nos 56 pontos e ocupa a sétima posição. Para a equipe, a frustração foi grande também porque Antonio Candreva desperdiçou um pênalti aos 42 minutos do segundo tempo, quando teve a chance de garantir ao empate um empate diante do modesto adversário.

Outro time que mostrou poder de reação neste domingo no Italiano foi o Empoli, que bateu o Bologna por 3 a 1 e chegou aos 32 pontos na 17ª posição, também ganhando fôlego na luta contra o rebaixamento.

PALERMO É REBAIXADO - Os bons resultados obtidos por Genoa e Empoli acabaram colaborando para o rebaixamento do Palermo, que teve a sua queda para a segunda divisão decretada neste domingo ao empatar por 1 a 1 com o Chievo, fora de casa.

O resultado fez a equipe ficar com 20 pontos na 19ª e penúltima posição. Como tem apenas três jogos a disputar e poderia chegar no máximo aos 29, o time se juntou ao lanterna Pescara como outro rebaixado. O Pescara, por sua vez, perdeu em casa por 1 a 0 para o Crotone, que é o único da zona de rebaixamento ainda com chances matemáticas de evitar a queda, pois foi aos 28 pontos na 18ª posição.

Em outro jogo já encerrado na rodada deste domingo, Sassuolo e Fiorentina empataram por 2 a 2. O resultado fora de casa deixou a Fiorentina com 56 pontos na oitava posição, agora atrás da Inter de Milão apenas nos critérios de desempate. O Sassuolo é apenas o 14º, com 40 pontos.

Veja Também

Comentários