Com gol de Diego, Flamengo derrota o Botafogo e vai à final da Copa do Brasil

Em uma partida igual, muito disputado no meio de campo e com as equipes receosas em atacar, um lance individual decidiu o clássico entre Flamengo e Botafogo, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio. Pela rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil, o meia Diego marcou após bela jogada do atacante colombiano Berrío e o 1 a 0 classificou os rubro-negros para a decisão - na ida, no Engenhão, o duelo havia terminado em um empate sem gols.

Aos 25 minutos do segundo tempo, Berrío com um toque de letra deu um drible da vaca no lateral-esquerdo Victor Luís e cruzou para trás. Diego bateu de primeira, contou com a esperteza do centroavante peruano Guerrero - que abriu as pernas - e colocou a bola no canto direito baixo de Gatito Fernández. Era o gol da vitória e da classificação rubro-negra.

Na final, o Flamengo terá pela frente o Cruzeiro, contra quem já decidiu o título em 2003 - vitória mineira. O primeiro jogo será no dia 7 de setembro, feriado nacional da Independência do Brasil, e a grande decisão acontecerá 20 dias depois. Os mandos de campo serão definidos pela CBF em um sorteio nesta quinta-feira, às 15 horas, em sua sede no Rio.

Esta é a sétima vez que o Flamengo se classifica à final da Copa do Brasil. Tentará o seu quarto título - os outros foram em 1990 (contra o Goiás), 2006 (contra o Vasco) e 2013 (contra o Atlético Paranaense). As três derrotas aconteceram em 1997 (para o Grêmio), 2003 (para o Cruzeiro) e 2004 (para o surpreendente Santo André).

Ao Botafogo resta lamentar a chance perdida de chegar à decisão da Copa do Brasil pela primeira vez desde 1999, quando foi surpreendido pelo Juventude e perdeu em pleno estádio do Maracanã. O time alvinegro segue vivo na Copa Libertadores - está nas quartas de final contra o Grêmio - e luta por melhores colocações no Campeonato Brasileiro.

Em campo, o jogo foi nervoso e muito disputado. Principalmente no meio de campo. O Botafogo teve uma boa chance no início, aos 3 minutos, em uma cabeçada de Guilherme e depois só se defendeu. O Flamengo chegou com Guerrero, aos 12, em chute que passou raspando a trave esquerda de Gatito Fernández. E foi só o que rolou de ataque na primeira etapa.

Depois do intervalo, o Flamengo voltou melhor e mais disposto a atacar. Logo aos dois minutos, Willian Arão quase marcou de cabeça. O Botafogo se fechou mais e só explorava algum contra-ataque. Do jeito que estava o jogo, nada aconteceria e a decisão iria para a disputa dos pênaltis se não fosse alguma jogada individual. E ela veio com Berrío, aos 25, que iria deixar o jogo para a entrada de Vinicius Junior assim que a partida parasse. Tanto que saiu aos 26, muito festejado pelos torcedores.

A partir daí, o desespero tomou conta do Botafogo e mais nada deu certo para o time do técnico Jair Ventura. Lançamentos e cruzamentos foram dados de qualquer lugar do campo, mas a defesa do Flamengo mostrou segurança e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 BOTAFOGO

FLAMENGO - Thiago; Rodinei, Rever (Rafael Vaz), Juan e Pará; Cuellar, Willian Arão e Diego; Berrío (Vinicius Junior), Everton (Rômulo) e Guerrero. Técnico: Reinaldo Rueda.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Luis Ricardo, Marcelo, Igor Rabello e Victor Luís; Rodrigo Lindoso (Gilson), Bruno Silva, Matheus Fernandes (Leandrinho) e João Paulo; Guilherme (Vinícius Tanque) e Roger. Técnico: Jair Ventura.

GOL - Diego, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guerrero (Flamengo); Leandrinho, Roger e Bruno Silva (Botafogo).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA - R$ 2.955.550,00.

PÚBLICO - 47.573 pagantes (53.148 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

