Com gol de Dante, Nice estreia com goleada na Liga Europa; Lazio vence de virada

Com um início de jogo fulminante na Bélgica, o Nice estreou com goleada na Liga Europa, ao vencer o Zulte-Waregem por 5 a 1, nesta quinta-feira. O zagueiro brasileiro Dante marcou um dos gols dos visitantes, na cidade de Waregem. Pelo mesmo Grupo K, a Lazio buscou uma virada para superar o Vitesse por 3 a 2, também fora de casa.

Os resultados deixaram o time francês na liderança da chave. Tem os mesmos três pontos da Lazio, mas desponta no grupo porque tem maior saldo de gols. Já os times belga e holandês passam pela primeira rodada da fase de grupos sem pontuar.

Jogando no Regenboogstadion, o Nice não tomou conhecimento da equipe da casa. Aos 28 minutos de jogo, já vencia por 3 a 0. Alassane Plea abriu o placar e anotou o segundo, tudo isso em apenas quatro minutos. E Dante anotou o terceiro, aos 28, ao aproveitar vacilada da defesa na pequena área, após cobrança de escanteio.

No começo do segundo tempo, o Zulte-Waregem anotou seu gol de honra, logo no primeiro minuto, com Aaron Leya Iseka. Mas o Nice voltou à carga aos 24 minutos, com gol de Allan Saint-Maximin. O craque Mario Balotelli encerrou a goleada cinco minutos depois, ao finalizar com tranquilidade dentro da área.

Na Holanda, o Vitesse esteve à frente do placar por duas vezes, diante de sua torcida. Mas cedeu o empate as duas vezes à Lazio e ainda tomou a virada nos minutos finais. Tim Matavz abriu o placar para a equipe holandesa aos 33 minutos de jogo. Marco Parolo empatou no início da etapa final. Mas, cinco minutos depois, Bryan Linssen deixou novamente o Vitesse na frente.

A Lazio, contudo, não desanimou e foi para cima dos anfitriões. Ciro Immobile empatou novamente e Alessandro Murgia, aos 30 minutos da etapa final, sacramentou a grande virada dos italianos.

OUTROS RESULTADOS - Pelo Grupo J, o Hertha Berlin ficou no 0 a 0 com o Athletic Bilbao, na Alemanha. E o Oestersunds derrotou o Zorya por 2 a 0. Pela chave I, o Olympique de Marselha bateu o Konyaspor por 1 a 0, na França, enquanto, Vitória de Guimarães e Salzburg empataram por 1 a 1.

No Grupo G, o Steaua Bucareste aplicou 3 a 0 no Viktoria Plzen, na Romênia, enquanto o Hapoel Beer Sheva superou o Lugano por 2 a 1. Pela chave L, duas goleadas movimentaram a primeira rodada. O Zenit St. Petersburg fez 5 a 0 no Vardar Skopje, fora de casa. E o Real Sociedad fez 4 a 0 no Rosenborg, diante de sua torcida.

