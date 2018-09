Com gol de Cristiano Ronaldo, Juventus vence e mantém 100% no Italiano

Com gols de Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, a Juventus venceu o Frosinone por 2 a 0, em partida válida pela 5ª Rodada do Campeonato Italiano. Isolada na liderança, com 15 pontos, a equipe segue com 100% de aproveitamento no campeonato. Já o Frosinone ocupa a penúltima colocação, com apenas 1 ponto conquistado até agora.

A vitória da equipe do técnico Massimiliano Allegri foi resultado de muita paciência e persistência. A Juventus pressionou desde o início da partida, mas não conseguia superar a retranca dos donos da casa. Aos 35 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo de canhota fez o dele e abriu o placar. Nos acréscimos, foi a vez de Bernardeschi mandar a bola para o fundo do gol.

Na próxima rodada, na quarta-feira, a Juventus recebe o Bologna, às 16h (Horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Frosinone tem outro desafio diante da Roma.

Ainda pela quinta rodada, o Milan empatou com o Atalanta por 2 a 2, no estádio San Siro. O argentino Higuaín abriu o placar mas Gómez empatou. Na segunda etapa, Bonaventura, que teve um gol anulado anteriormente, colocou o Milan na frente, mas, nos acréscimos, a Atalanta empatou com gol de Rigoni.

Com cinco pontos, o Milan está em 12º lugar e a Atalanta está na 13ª posição, com a mesma pontuação.

Na quinta-feira, às 16h (de Brasília), o Milan enfrenta o Empoli. Já a Atalanta recebe o Torino, na quarta-feira, às 16h (Horário de Brasília).