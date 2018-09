Com gol de brasileiro, Porto busca empate com o Schalke 04 em estreia na Alemanha

Schalke 04 e Porto confirmaram as expectativas e fizeram um jogo bastante equilibrado, nesta terça-feira, em Gelsenkirchen, na Alemanha, pela primeira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. O empate, por 1 a 1, foi condizente com o que as equipes fizeram dentro de campo. O time alemão teve mais domínio de bola, mas os portugueses somaram um número maior de oportunidades de gol.

E o ponto somado fora de casa pelo Porto nesta estreia foi possível graças a um gol de pênalti marcado pelo meio-campista brasileiro Otavio, ex-jogador do Internacional, quando a equipe perdia o duelo por 1 a 0.

Empurrado por sua fanática torcida, que mais uma vez lotou o belo estádio do time, o Schalke 04 teve a iniciativa de buscar a vitória a partir dos primeiros minutos. O Porto, porém, se defendia bem e teve a chance de abrir o placar, aos 12 minutos, mas o goleiro Ralf Faehrmann fez grande defesa na cobrança do brasileiro Alex Telles.

Passado o susto, o time alemão voltou a comandar as ações e Naldo quase fez o primeiro gol. O zagueiro brasileiro subiu mais alto que toda a zaga portuguesa e assustou o experiente goleiro Casillas, que praticou bela defesa em finalização de longe de Alex Telles.

O segundo tempo foi ainda mais agitado. O Schalke seguiu melhor e fez o primeiro gol do jogo, aos 18 minutos, com Embolo, após rápido contra-ataque. O atacante demonstrou grande categoria para tocar na saída de Casillas.

Entretanto, a tranquilidade alemã acabou quando Naldo falhou e cometeu pênalti bobo em Marega. Otávio bateu bem e não deu chances para Ralf Faehrmann.

A partir daí, o Schalke exerceu uma pressão inofensiva e o Porto chegou a ameaçar apena uma vez, mas parou em uma defesa de Faehrmann em outro lance ofensivo.

VITÓRIA TURCA - No outro jogo que abriu o Grupo D da Liga dos Campeões nesta terça-feira, o Galatasaray não teve grandes problemas para derrotar em casa, por 3 a 0, o Lokomotiv Moscou. Garry Rodrigues fez o primeiro gol do jogo logo aos 9 minutos. Eren Derdiyok, aos 23, de falta, e Selcuk Inan, de pênalti, aos 45, ambos no segundo tempo, definiram o triunfo turco.

Na segunda rodada desta chave, o Porto recebe o Galatasaray, enquanto o Schalke visita o Lokomotiv na Rússia. Os dois jogos estão programados para o dia 3 de outubro.