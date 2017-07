Com gol de Balotelli, Nice empata com o Ajax em estreia na Liga dos Campeões

Com gol do atacante italiano Mario Balotelli, o Nice empatou com o Ajax por 1 a 1, nesta quarta-feira, na estreia das duas equipes na nova edição da Liga dos Campeões da Europa. Os dois times, que fizeram o jogo de ida, disputam vaga nos playoffs, a última fase preliminar antes da de grupos da principal competição europeia de clubes.

Jogando diante da torcida francesa, em Nice, Mario Balotelli deixou a sua marca aos 32 minutos de jogo. Ele abriu o placar ao bater para o gol vazio, após receber passe de Jean Seri. Mas a festa da torcida local mal sobreviveu ao intervalo. Na retomada, Donny van de Beek decretou o empate aos 4 da segunda etapa.

O gol fora de casa deixou o time holandês em ligeira vantagem no confronto. Um empate sem gols na próxima quarta-feira, na casa do Ajax, no Amsterdã Arena, em Amsterdã, garantirá os holandeses nos playoffs.

Em situação mais favorável ficaram o Astana (Casaquistão) e o Dínamo de Kiev (Ucrânia), que venceram pelo mesmo placar de 3 a 1 o Legia Varsóvia (Polônia) e o Young Boys (Suíça), respectivamente, em casa. Red Bull Salzburg (Áustria) e Rijeka (Croácia) empataram por 1 a 1, enquanto que o Hapoel Beer Sheva (Israel) bateu o Ludogorets Razgrad (Bulgária) por 2 a 0.

Comandado pelo técnico Gheorghe Hagi, ex-jogador da seleção da Romênia, o Viitorul Constanta (Romênia)derrotou o APOEL Nicosia (Chipre) por 1 a 0. Foi o mesmo placar da vitória do Maribor (Eslovênia) sobre o Hafnarfjordur (Islândia). Celtic (Escócia) e Rosenborg (Noruega) empataram sem gols e Brugge (Bélgica) e Istanbul Basaksehir (Turquia)ficaram no 3 a 3.

