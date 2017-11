Com gol brasileiro, Valencia passa fácil pelo Leganés e cola no líder Barcelona

O Valencia não tomou conhecimento do Leganés neste sábado, venceu a partida por 3 a 0, em casa, e continua surpreendendo neste início de Campeonato Espanhol. A vitória levou o time anfitrião aos 27 pontos, na segunda colocação, a apenas um de distância do Barcelona - o time catalão, no entanto, ainda neste sábado enfrentará o Sevilla, no Camp Nou, e pode abrir distância.

O oitavo triunfo do Valencia após 11 rodadas disputadas contou com a colaboração do brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo. Mais uma vez, ele foi um dos destaques do time e marcou o segundo gol, aos 26 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou cruzamento de Andreas Pereira e completou para as redes.

Foi o sétimo gol de Rodrigo na competição. Dani Parejo, de falta, havia aberto o placar e Santi Mina, de pênalti, fechou a conta. Com a derrota, o Leganés permaneceu com 17 pontos, na oitava colocação.

O Valencia volta a campo pelo Campeonato Espanhol no domingo, dia 12, quando enfrentará o Espanyol, fora de casa. Na sequência, vai receber o Barcelona em seu estádio. O Leganés jogará novamente no próximo sábado, em casa, contra a equipe de Messi.