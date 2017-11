Com gol brasileiro, Urawa fatura Liga dos Campeões da Ásia e vai ao Mundial

Com um gol brasileiro nos acréscimos, o Urawa Red Diamonds, do Japão, derrotou neste sábado o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0, em casa, e garantiu o título da Liga dos Campeões da Ásia pela segunda vez em sua história. A conquista deu à equipe japonesa o direito de disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

O herói da partida foi o atacante Rafael Silva, de 25 anos. Revelado pelo Coritiba em 2012, o jogador está em sua primeira temporada pelo Urawa e já cravou seu nome na história do clube ao marcar o gol da taça aos 47 minutos do segundo tempo.

O brasileiro também havia balançado as redes no jogo de ida da decisão, na Arábia Saudita, no empate por 1 a 1, e ainda foi decisivo na semifinal. Foi de Rafael Silva o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Shanghai SIPG, que garantiu a equipe na final.

A outra conquista do Urawa aconteceu em 2007. E, curiosamente, desde 2009, com o título do Gamba Osaka, que uma equipe japonesa não conquistava a Liga dos Campeões da Ásia. Agora resta apenas a definição do campeão da Libertadores para que todos os clubes participantes do Mundial sejam conhecidos.

O Grêmio está a um empate de garantir essa última vaga. O time gaúcho derrotou o Lanús por 1 a 0 na quarta-feira, em Porto Alegre, no jogo de ida da decisão do torneio continental. O duelo de volta acontece na próxima quarta-feira, na Argentina.

Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões da Europa, Wydad Casablanca (África), Pachuca (Concacaf), Auckland City (Oceania) e Al-Jazira (país-sede) são os outros clubes participantes. A competição deste ano acontecerá entre os dias 6 e 16 de dezembro nos Emirados Árabes.