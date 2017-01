Com Ganso fora até do banco, Sevilla vence lanterna em jogo de 7 gols

Especulado no Fenerbahçe, Paulo Henrique Ganso sequer foi relacionado pelo Sevilla para o duelo contra o lanterna Osasuna, neste domingo. Com o brasileiro fora até mesmo do banco de reservas, o time de Jorge Sampaolli sofreu para vencer por 4 a 3, em Pamplona, fora de casa, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Sevilla volta a colar líder Real Madrid, a quem venceu na rodada passada. Afinal, chegou aos 42 pontos, contra 43 do primeiro colocado, que fez 2 a 1 no Málaga, sábado, mas tem um jogo a menos. Com 38, o Barcelona fica pressionado para visitar o Eibar, neste domingo, às 17h45 (de Brasília).

Em Pamplona, no primeiro jogo do dia no Espanhol neste domingo, Sergio León abriu o placar para o Osasuna completando cruzamento rasteiro da direita. Iborra, depois, faria os três gols seguintes. Dois a favor, um contra.

O primeiro, a favor. Ele arriscou um lindo sem-pulo da meia-lua e acertou a trave. Jovetic pegou o rebote e cruzou para Iborra marcar de primeira, já no final da primeira etapa.

No segundo tempo, após cruzamento da direita, o meia tentou cortar e acabou mandando contra o próprio gol. Dois minutos depois ele compensou empatando o jogo de cabeça.

Vázquez virou, também de cabeça, num lance de muito empurra-empurra na área, aos 35. O Sevilla ainda faria o quarto, nos acréscimos, aos 47, com Pablo Sarabia. Um minuto depois, o Osasuna descontaria, com Kenon, também de cabeça. Nada que evitasse que a equipe chegasse a 11 jogos sem vencer. Com oito pontos, aparece a 10 do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

