Com Gabriel expulso, Flamengo perde jogo e liderança para Peñarol na Libertadores

Em uma de suas piores apresentações nesta temporada, o Flamengo foi derrotado por 1 a 0 pelo Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, perdendo seu primeiro jogo na Copa Libertadores e a liderança do Grupo D. Apático e, em muitos momentos, nervoso, o time teve atuação fraca e jogou com um a menos durante pouco mais de 15 minutos da segunda etapa, depois de Gabriel ser expulso.

O carrinho temeroso de Gabriel que culminou na sua expulsão foi reflexo do comportamento do time em campo. Muitos ansiosos, os comandados de Abel Braga não tiveram uma boa performance e insistiram em jogadas previsíveis. Everton Ribeiro foi um dos poucos que se salvou. Dentro de sua proposta, o time uruguaio foi mais eficiente e chegou ao seu gol com Viatri, no final da partida, quando já tinha superioridade numérica.

A vitória do Peñarol deixa o Grupo D embolado. Os dois times ficaram com seis pontos, mas os uruguaios assumiram a ponta porque estão com saldo de gols superior (3 contra 2). A LDU, do Equador, é a terceira, com quatro, e o San José, da Bolívia, o lanterna da chave, com três.

Do lado de fora do Maracanã, havia alguma tensão. Depois da briga entre torcedores do Peñarol e flamenguistas no Leme que deixou um rapaz gravemente ferido, os apoiadores do time uruguaio só conseguiram entrar no Maracanã já no intervalo na partida. Os identificados na briga foram detidos no Juizado Especial Criminal (Jecrim).

O JOGO - Desde o começo da partida, o Flamengo sentiu que o jogo seria diferente e que não teria facilidade frente aos uruguaios. O time chegou a povoar o ataque em boa parte da primeira etapa, teve maior posse de bola (63%), mas só chutou a gol uma vez e sem perigo no primeiro tempo. A parceria de Willian Arão pela direita com Éverton Ribeiro foi uma das poucas opções produtivas do time nos 45 minutos iniciais.

Quem teve uma oportunidade clara de abrir o placar foi o Peñarol. Depois de contra-ataque puxado por Brian, Canobbio recebeu na pequena área e, sozinho, finalizou para a defesa à queima-roupa de Diego Alves. Muito organizados, os uruguaios seguiram à risca a estratégia armada.

Se estava ruim no primeiro tempo, na etapa final, os flamenguistas gostaram menos ainda do que viram. A equipe de Abel Braga repetiu erros do primeiro tempo e foi manca. Insistiu muito nas jogadas do lado direito, de onde saiu o gol de Gabriel, que, porém, foi invalidado pois o atacante estava impedido.

Carente de criatividade, o Flamengo começou a perder a partida aos 30 minutos, quando um carrinho inconsequente e desnecessário de Gabriel causou a expulsão do atacante, que saiu de campo indignado com a decisão do árbitro. Com um a menos, o time carioca foi ainda mais improdutiva e passou a ser ameaçada pelo Peñarol, que viu que poderia vencer o jogo.

O mapa da mina para o time visitante foi justamente o lado direito da defesa do Flamengo. De lá, Lucas Hernández cruzou e Viatri, livre, se antecipou a Renê para cabecear com precisão, no ângulo direito de Diego Alves. No final, ouviram-se vaiam e os uruguaios festejaram.

Pela Libertadores, o Flamengo volta a campo no dia 11, quinta-feira, para duelar com o San José, da Bolívia, no Maracanã. Antes, no sábado, às 19 horas, o time encara o Fluminense no clássico que vale vaga na final do Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 0 X 1 PEÑAROL

FLAMENGO - Diego Alves; Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuellar, Willian Arão (Vitinho) e Diego; Everton Ribeiro, Bruno Henrique (Uribe) e Gabriel. Técnico: Abel Braga.

PEÑAROL - Dawson; Giovanni González, Formiliano, Lema e Lucas Hernandéz; Gusmán Pereira (Viatri), Gargano e Brian Rodríguez (Rojo) e Cristian Rodríguez; Darwin Núñez (Gaston Rodriguez) e Canobbio. Técnico: Diego López.

GOL - Viatri, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Patricio Loustau (Fifa/Argentina).

CARTÕES AMARELO - Cuéllar, Diego (Flamengo); Giovanni González, Formiliano, Guzmán Pereira, Lema e Rojo (Peñarol).

CARTÃO VERMELHO - Gabriel (Flamengo).

RENDA - R$ 2.662.773,50

PÚBLICO - 66.716 torcedores (61.576 pagantes).

LOCAL - Maracanã, no Rio.