Com futuro indefinido, zagueiro Pablo quer continuar no Corinthians

Destaque da melhor defesa do Campeonato Paulista, o corintiano Pablo já está sendo sondado por outras equipes. Ele está emprestado pelo francês Bordeaux até dezembro e, por isso, o Corinthians tenta antecipar a compra definitiva. O negócio está definido em 3 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões).

"A chance é de 100% de acontecer uma possível contratação. O Corinthians tem a prioridade de compra. Estou muito feliz. Esse pouco tempo que vivi no Corinthians tem sido gratificante. Mas não depende só de mim. Depende de outros fatores", afirmou o zagueiro à ESPN Brasil na tarde desta terça-feira.

Caso qualquer clube faça oferta ao Bordeaux, a opção de compra precisa ser exercida pelo Corinthians imediatamente pelo valor de R$ 10 milhões. Um dos clubes interessados seria o São Paulo, mas fontes ligadas à diretoria do clube negam qualquer sondagem.

O Anderlecht, da Bélgica, mostrou interesse no defensor que se tornou um dos pilares da defesa menos vazada do Campeonato Paulista. O zagueiro emitiu uma declaração oficial, por meio da assessoria do clube, negando o contato. "Não sabemos de nada. O meu pensamento é 100% Corinthians, ainda mais para uma decisão. Estou focado no Corinthians", afirmou.

Depois da vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 0, o Corinthians pode perder por até dois gols de diferença para confirmar o título paulista. "A expectativa é grande, mas ainda não ganhamos nada. Todos vão trabalhar forte ao longo da semana. Não vamos diminuir a concentração", afirmou.

