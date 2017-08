Com futuro indefinido, Neymar tem reapresentação na Espanha confirmada pelo Barça

Ainda sem definir o seu futuro enquanto analisa se aceita uma proposta tentadora do Paris Saint-Germain, Neymar teve a sua reapresentação ao Barcelona confirmada para esta quarta-feira pela sua assessoria de imprensa. Depois de defender o time com destaque nos Estados Unidos em amistosos contra Juventus, Manchester United e Real Madrid na pré-temporada da equipe catalã, o jogador embarcou de volta à Espanha após cumprir compromissos comerciais em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Antes de retornar ao clube, o atacante postou um vídeo em suas redes sociais na qual um amigo do jogador aparece e fala: "Estamos voltando para casa". Na sequência, o jogador emenda, dando risada: "Partiu, Brasil".

Depois, na rede social Instagram, o jogador publicou uma foto ao lado do amigo Gil Cebola dentro de um avião. Para ilustrar a imagem, ele colocou um emoji de uma aeronave e uma bandeira da Espanha. Oficialmente, o jogador era esperado na Catalunha pelo técnico Ernesto Valverde para os treinamentos desta quarta-feira.

O jornal espanhol Mundo Deportivo chegou a noticiar que Neymar queria aproveitar uma possível passagem pelo Brasil para pensar com calma sobre sua possível transferência ao PSG. Ainda segundo a publicação, o pai do astro disse no último domingo que o atacante da seleção brasileira ainda tem muitas dúvidas sobre seu futuro.

A publicação chegou a colocar em dúvida se Neymar retornaria aos treinos do Barça junto com o elenco após a pré-temporada nos Estados Unidos, mas a assessoria do jogador confirmou à reportagem do Estado que ele vai se reapresentar normalmente ao clube nesta quarta-feira.

Na noite do último sábado, Neymar ajudou o Barcelona a vencer o Real Madrid por 3 a 2 em amistoso realizado em Miami, depois de ter sido o principal nome das vitórias que a equipe conquistou sobre Juventus (2 a 1) e Manchester United (1 a 0), marcando todos os gols do time nestes outros duelos de pré-temporada em solo norte-americano.

Com a proposta do Paris Saint-Germain em mãos, o atacante brasileiro está devendo uma resposta oficial ao clube francês após a negociação entre as partes ter se tornado a maior "novela" desta janela de transferências do futebol mundial.

O clube da capital francesa teria prometido dobrar o salário atual do astro, o que lhe renderia 30 milhões de euros anuais (cerca de R$ 110 milhões), e ainda desembolsar o valor da multa rescisória de contrato, de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 812 milhões), para tirá-lo da equipe catalã.

Ainda sem saber se poderá seguir contando com o futebol de Neymar, o Barcelona vai enfrentar a Chapecoense na final do Troféu Joan Gamper, torneio amistoso promovido anualmente pelo time catalão, na próxima segunda-feira, no Camp Nou. Depois disso, abrirá a sua temporada 2017/2018 encarando o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, nos dias 13 e 16 de agosto, respectivamente em seu estádio e no Santiago Bernabéu, que abrigarão os confrontos entre os atuais campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Veja Também

Comentários