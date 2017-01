Com futuro incerto, William e Anderson ficam fora de reapresentação do Inter

O meia Anderson e o lateral-direito William não devem permanecer no Internacional na temporada 2017. Nesta quarta-feira, os dois jogadores não estiveram presentes na reapresentação do elenco após o período de férias e não serão integrados ao grupo até que definam suas situações.

William foi um dos poucos jogadores que conseguiram se destacar pelo Inter no ano passado, quando o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, se valorizou e passou a despertar o interesse de clubes do futebol europeu.

Já Anderson viveu situação inversa, apesar de todo o investimento realizado pelo ex-presidente Vitorio Piffero na sua contratação. Por isso, está fora dos planos do Inter para 2017, com o clube tentando negociá-lo dentro do mercado nacional.

Além de William e Anderson, a outra ausência na reapresentação do Inter foi Eduardo Sasha. O atacante realizou recentemente uma cirurgia no tornozelo, sendo liberado pela comissão técnica. Na próxima segunda-feira, ele iniciará os trabalhos de fisioterapia.

Nesta terça, o elenco do Inter teve o primeiro contato com o novo técnico do time, Antônio Carlos Zago, anunciado no dia seguinte ao rebaixamento para a Série B. "Aqueles que aqui estavam em 2016 merecem uma nova oportunidade. Temos que voltar bem para a Série A", afirmou o treinador.

O principal objetivo do Inter nesta temporada será, claro, o acesso à elite do futebol nacional. "O Inter inicia 2017 com uma missão e comprometimento que é o retorno à elite do futebol brasileiro. Temos compromissos também importantes, como o heptacampeonato, protagonizar as demais competições, Primeira Liga, Copa do Brasil. Mas a volta à Série A é um compromisso de todos que estão aqui, profissionais do clube, dirigentes, conselheiros. E, com o apoio incansável da nossa torcida, a nossa maior riqueza, junto com esse estádio, tenho certeza que iremos conseguir", declarou o presidente Marcelo Medeiros.

Até domingo, o elenco do Inter vai realizar testes e atividades físicas no CT do Parque Gigante, seguindo na próxima segunda-feira para Viamão, onde vai realizar sua pré-temporada. As principais novidades do elenco são o atacante Roberson, contratado após se destacar pelo Juventude, e o meia D'Alessandro, de volta após empréstimo ao River Plate. E o primeiro compromisso do ano será em 29 de janeiro, fora de casa, diante do Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho.

Confira o grupo de atletas que o Inter conta para a temporada 2017:

Goleiros: Daniel, Danilo Fernandes, Jacsson, Keiller, Marcelo Lomba.

Laterais: Artur, Ceará, Iago.

Zagueiros: Eduardo, Ernando, Léo Ortiz, Paulão.

Volantes: Anselmo, Charles, Eduardo Henrique, Fabinho, Fernando Bob, Rodrigo Dourado.

Meias: Andrigo, DAlessandro, Gustavo Ferrareis, Seijas, Valdívia.

Atacantes: Ariel, Aylon, Brenner, Diego, Eduardo Sasha, Nico López, Roberson.

