Com futuro incerto, Gustavo Henrique diz priorizar Santos e minimiza atraso

O zagueiro Gustavo Henrique é titular absoluto do Santos sob o comando de Jorge Sampaoli, mas não tem permanência assegurada no clube para a próxima temporada. O seu contrato com a equipe se encerrará no fim de janeiro de 2020, com o jogador tendo revelado nesta terça-feira ainda não ter sido preocupado pela diretoria para negociar um novo vínculo. Ao mesmo tempo, assegurou a preferência por seguir na Vila Belmiro.

"Tenho contrato até o fim de janeiro. Ainda não fui procurado pela diretoria. A preferência no Brasil sempre será o Santos, estou aguardando essa conversa. Às vezes saem reportagens que não são verdade de outros meios de comunicação, coisa que não concordo e não falam verdades, isso me chateia um pouco", disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT Rei Pelé.

Aos 25 anos, Gustavo Henrique foi formado nas divisões de base do Santos e só atuou profissionalmente pelo clube. O zagueiro refutou rumores sobre interesse do São Paulo, que será comandado por Cuca, a quem o dirigiu em 2018 na Vila Belmiro, e do Flamengo. E garantiu que seu foco está em se destacar pelo Santos em 2019, independentemente de ter o seu contrato renovado para 2020.

"Já saiu que fui procurado por Flamengo, São Paulo, que meu salário é um dos maiores do elenco. Às vezes saem matérias que chateiam o jogador. Jamais farei sacanagem com o Santos, sou identificado. Se surgir proposta de outro time brasileiro, o Santos ficará sabendo por meio de mim ou do meu empresário. Sempre jogando limpo. Estou tranquilo, tenho contrato e quero fazer um ano maravilhoso. É o que estou focado agora", disse.

No Santos, Gustavo Henrique foi titular nos primeiros 14 jogos oficiais do time em 2019, só ficando de fora da partida contra o Novorizontino, na última sexta-feira, por estar suspenso. O zagueiro, então, fará seu retorno ao time nesta quarta, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.

Na sua entrevista coletiva, Gustavo Henrique minimizou os salários atrasados no Santos e garantiu que o problema não diminuirá a motivação do time na busca pela melhor campanha do Estadual e da sua chave - está um ponto atrás do Red Bull Brasil em ambas as classificações.

"Na questão dos salários, o Santos nunca foi de atrasar. Motivação não é o dinheiro, são os títulos, vestir e honrar essa camisa da melhor maneira possível e o prazer de jogar. A diretoria está correndo atrás, às vezes é complicado conseguir o dinheiro, mas estão fazendo o melhor para colocar em dia. Dinheiro não é o que me motiva, muito pelo contrário. Quero jogar e ajudar. É nosso trabalho, temos direito de receber, mas não é o foco principal", comentou.