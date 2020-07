Com futuro incerto, Guarín ganha homenagem do Vasco com depoimento de ídolos

Guarín disputou apenas tres partidas no ano - (Foto: Divulgação)

O volante Freddy Guarín enfrenta um drama familiar na Colômbia e está com o futuro incerto no Vasco, tanto que ainda não retomou a rotina de trabalhos com os colegas do elenco, mas recebeu uma homenagem carinhosa. O clube reuniu várias estrelas do futebol internacional para enviar mensagens ao jogador em razão do aniversário de 34 anos, celebrados na última terça-feira.

O conteúdo da homenagem foi divulgada nesta sexta pelo clube, em vídeo publicado na VascoTV, o canal de vídeos do time no YouTube. E a ação emocionou o jogador colombiano, que foi liberado pela comissão técnica das atividades presenciais em razão das dificuldades pessoais.

"Obrigado! Na verdade, é bonito escutar cada palavra à parte do futebol. O futebol passa, a gente parar de jogar, e as pessoas que ficam. É bonito deixar uma boa imagem como pessoa. Cada uma das mensagens as pessoas falaram que ficaram marcado com a minha personalidade como ser humano", afirmou Guarín.

"Quero agradecer a todos, principalmente a vocês que tiveram essa ideia. E a cada um dos que mandaram mensagens. E a todos. São muitas pessoas. Fizeram deste dia muito, muito especial por muitas coisas. Hoje estou sozinho aqui, mas vocês me fizeram sentir em família. De coração, muito obrigado. Obrigado a todos", concluiu.

O vídeo teve depoimentos dos treinadores Ruben Darío Bedoya, John Hernandez, Hugo Castaño, Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas, José Pekerman, Roberto Mancini, Andrea Stramaccioni, dos jogadores colombianos David Ospina, Juan Cuadrado e Carlos Sánchez, dos ídolos colombianos e Carlos Valderrama e Roberto Carlos Cortez, além de Javier Zanetti, Ivan Córdoba, Hernanesm, Yuto Nagatomo e Esteban Cambiasso, que atuaram ao seu lado na Inter de Milão, e de Silvestre Varela, Lisandro López, Hulk, James Rodriguez, Juan Quintero que foram companheiros de Guarín no Porto.