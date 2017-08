Com foco no atendimento à população, formação continuada debate esporte, lazer e saúde

Ampliar e melhorar o atendimento à população na prática da atividade física e participação do lazer, promovendo a saúde. Esse foi o objetivo da palestra Esporte, Lazer e Saúde: onde a população se encaixa?’, ministrada na última segunda-feira (21) pelo professor-doutor José Luiz Paiva, mais conhecido como Luli, aos agentes sociais da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

O encontro, que aconteceu no auditório do Sicredi, integra o programa de formação continuada. A iniciativa tem como proposta investir na qualificação dos profissionais do Programa Movimenta Campo Grande e do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). O programa oferece aos campo-grandenses diversas oficinas gratuitas de esporte e lazer nos parques e praças da Capital.

No encontro o professor Luli debateu temas do esporte e lazer apresentando reflexões sobre o papel do profissional de educação física como agente social de esporte e lazer. Outro ponto destacado foram os temas vinculados à saúde e estratégias para aproximar a comunidade das atividades físicas.

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a formação amplia o conhecimento dos professores e divide as experiências. “O objetivo é tornar os agentes mais capacitados para lidar com a comunidade, além de ser uma oportunidade de atualização e troca de experiências”, destacou.

